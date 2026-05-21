BARCLAYS stuft ASML auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten der neuen High-NA-Generation von Extrem-Ultraviolett-Lithographiesystemen (EUV) hätten sich insgesamt nicht geändert, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die Kunden hätten lediglich unterschiedliche Zeitpläne./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 18:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 1.349EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Simon Coles

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1575

Kursziel alt: 1575

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1575,00 € , was eine Steigerung von +18,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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