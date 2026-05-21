RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 50,37EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 56,00 € , was eine Steigerung von +12,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer