RBC stuft Mercedes-Benz Group auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan ging in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar auf eine US-Kapitalmarktveranstaltung und die Premiere des AMG GT-Coupes rein. Das Absatzziel für die USA bis 2030 hält er für ambitioniert. Durch die Tuningsubmarke AMG sieht er strukturelles Margenpotenzial./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,92 % und einem Kurs von 50,37EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:18 Uhr) gehandelt.
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