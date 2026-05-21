BARCLAYS stuft UNITED INTERNET AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für United Internet von 26 auf 27 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 26,90EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ganesha Nagesha

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 27

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 27,00 € , was eine Steigerung von +1,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer