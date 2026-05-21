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    PNE AG setzt auf neue Anleihe und optimiert Finanzierungsstruktur

    Die PNE AG startet mit einer neuen Unternehmensanleihe in die nächste Wachstumsphase und bietet Anlegern attraktive Konditionen sowie ein strukturiertes Umtauschangebot.

    PNE AG setzt auf neue Anleihe und optimiert Finanzierungsstruktur
    Foto: PNE AG
    • PNE AG emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A460J75) mit Zielvolumen bis zu 65 Mio. Euro, Nennbetrag je Schuldverschreibung 1.000 Euro und Laufzeit vom 18.06.2026 bis 18.06.2031.
    • Verzinsung festgelegt in einer Spanne von 6,750 % bis 7,750 %; finaler Zinssatz wird am 11.06.2026 bestimmt.
    • Freiwilliges Umtauschangebot für Inhaber der Anleihe 2022/2027: Tausch in die neue Anleihe plus Barausgleich von 12,50 Euro je getauschter Anleihe (zzgl. anteiliger Stückzinsen); Umtauschfrist 22.05.–09.06.2026.
    • Zeichnungs-/Angebotszeiträume für neues Papier: 22.05.–10.06.2026 über PNE-Website (18:00 MESZ) und 26.05.–11.06.2026 über Deutsche Börse (12:00 MESZ), gerichtet an institutionelle und private Anleger in DE/AT/LU.
    • Zweck der Emission: vorzeitige Refinanzierung der Anleihe 2022/2027, nachhaltige Verbesserung der Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals und Finanzierung der Projektpipeline/Wachstumsoptionen.
    • IKB Deutsche Industriebank AG fungiert als Sole Lead Manager und Bookrunner; Aufnahme in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse geplant; Wertpapierprospekt von der CSSF gebilligt und online verfügbar.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei PNE ist am 13.08.2026.

    Der Kurs von PNE lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,130EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,40 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.635,33PKT (+0,66 %).


    PNE

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    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
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