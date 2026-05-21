BARCLAYS stuft 1&1 auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Ganesha Nagesha passte die Schätzungen für United Internet und die Tochter 1&1 am Mittwoch an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 09:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 22,60EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.