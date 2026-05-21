Hochtief Aktie im Minus - warum der Kurs heute fällt - 21.05.2026

Die Hochtief Aktie notiert aktuell bei 467,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -21,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,10 %, geht es heute bei der Hochtief Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hochtief ist ein internationaler Bau- und Infrastrukturdienstleister mit Fokus auf Verkehrs-, Energie- und Sozialinfrastruktur sowie PPP-/Konzessionsprojekte. Kernleistungen: Planung, Bau, Betrieb großer Infrastruktur, v.a. über Turner (USA) und CIMIC (Australien). Starke Marktstellung in USA/Australien. Wichtige Wettbewerber: Vinci, ACS, Strabag, Skanska. USP: hohe Großprojekt- und PPP-Expertise, globale Präsenz, starke US-Position.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Hochtief-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +22,81 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hochtief Aktie damit um -5,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,76 %. Im Jahr 2026 gab es für Hochtief bisher ein Plus von +45,22 %.

Hochtief Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,00 % 1 Monat +5,76 % 3 Monate +22,81 % 1 Jahr +193,75 %

Informationen zur Hochtief Aktie

Stand: 21.05.2026, 12:37 Uhr

Es gibt 78 Mio. Hochtief Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,38 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bouygues, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Skanska (B) notiert im Minus, mit -0,57 %. Vinci notiert im Minus, mit -1,59 %.

Hochtief Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hochtief Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hochtief Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.