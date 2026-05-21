D-Wave Quantum Aktie verzeichnet deutlichen Tagesgewinn - 21.05.2026

Mit einer Performance von +14,63 % konnte die D-Wave Quantum Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der D-Wave Quantum Aktie. Nach einem Plus von +5,74 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,005€. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

D-Wave Quantum ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing, das sich auf die Entwicklung von Quantencomputern und -lösungen spezialisiert hat. Mit einer einzigartigen Adiabatic Quantum Computing-Technologie hebt es sich von Konkurrenten wie IBM und Google ab. D-Wave bietet innovative Produkte und Dienstleistungen, die komplexe Probleme effizient lösen, und ist ein Pionier in der Branche.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von D-Wave Quantum einen Gewinn von +11,27 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,03 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei D-Wave Quantum auf -26,96 %.

D-Wave Quantum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,45 % 1 Monat -10,03 % 3 Monate +11,27 % 1 Jahr +12,85 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur D-Wave Quantum Aktie

Stand: 21.05.2026, 12:38 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Bewertung und Kursentwicklung von D-Wave Quantum. Kernpunkte: Bookings steigen (33,4 Mio USD) bei Umsatzrückgang Q1, Backlog ca. 42,4 Mio USD; Umsatzrealisierung erfolgt oft verzögert. Investor Day am 1. Juni soll Umsatz aus Aufträgen sichtbar machen. Analysten-Ziele reichen von ca. 20 bis 45 USD; Debatte um Cash-Runway (~588 Mio USD) und Dilution durch QCI-Übernahme; Macro-Risiken durch Zinsumfeld.

Informationen zur D-Wave Quantum Aktie

Es gibt 367 Mio. D-Wave Quantum Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,70 Mrd. € wert.

Die Aktie von Rheinmetall hat in den vergangenen Tagen immerhin fast zweistellig dazugewonnen. Ist dies nach den starken Kursverlusten der Beginn eines Comebacks oder eine Bullenfalle? Analysten raten jedenfalls zum Kauf und sehen die Aktie in …

D-Wave Quantum Aktie jetzt kaufen?

Ob die D-Wave Quantum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur D-Wave Quantum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.