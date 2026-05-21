Alibaba Group Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 21.05.2026

Die Alibaba Group Aktie notiert aktuell bei 111,40€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,80 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,40 € entspricht. Der Kursrückgang der Alibaba Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,80 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Alibaba Group ist ein globaler E-Commerce-Riese mit einem breiten Angebot von Online-Marktplätzen bis zu Cloud-Services. Es dominiert den chinesischen Markt und konkurriert mit Amazon und JD.com. Die Integration von E-Commerce, Fintech und Cloud-Services sowie die starke asiatische Präsenz sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Alibaba Group Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,70 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alibaba Group Aktie damit um -9,66 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,74 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Alibaba Group auf -13,38 %.

Alibaba Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,66 % 1 Monat -4,74 % 3 Monate -14,70 % 1 Jahr +1,62 %

Informationen zur Alibaba Group Aktie

Stand: 21.05.2026, 12:39 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Alibaba Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 266,77 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JD.com, Tencent und Co.

JD.com, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,86 %. Tencent notiert im Minus, mit -4,04 %. Sea (A) notiert im Minus, mit -0,27 %. PDD Holdings Incorporation (A) (A) verliert -1,65 %

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Ob die Alibaba Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alibaba Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.