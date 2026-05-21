Tencent Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 21.05.2026

Die Tencent Aktie notiert aktuell bei 48,56€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,04 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,05 € entspricht. Die Talfahrt der Tencent Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 48,56€, mit einem Minus von -4,04 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Tencent kombiniert soziale Netzwerke, Unterhaltung und Finanzdienstleistungen, was es zu einem einzigartigen Akteur im globalen Technologiemarkt macht.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Tencent Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -17,20 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Tencent Aktie damit um -4,96 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,42 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tencent eine negative Entwicklung von -28,88 % erlebt.

Tencent Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,96 % 1 Monat -14,42 % 3 Monate -17,20 % 1 Jahr -18,16 %

Informationen zur Tencent Aktie

Stand: 21.05.2026, 12:39 Uhr

Es gibt 9 Mrd. Tencent Aktien. Damit ist das Unternehmen 443,46 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Baidu, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,30 %. Netease notiert im Minus, mit -1,49 %. JD.com notiert im Minus, mit -2,86 %. Alibaba Group verliert -4,15 % Sea (A) notiert im Minus, mit -0,27 %.

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Ob die Tencent Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tencent Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.