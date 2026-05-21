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    Finanzchefin von Springer Nature wechselt zum Anlagenbauer Dürr

    Für Sie zusammengefasst
    • Alexandra Dambeck zur neuen Finanzchefin bei Dürr
    • Amtsantritt am 15 November dieses Jahres bei Dürr
    • Verantwortlich für Finanzen Recht Nachhaltigkeit und IT
    Finanzchefin von Springer Nature wechselt zum Anlagenbauer Dürr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BIETIGHEIM-BISSINGEN (dpa-AFX) - Der Anlagenbauer Dürr bekommt eine neue Finanzchefin: Der Aufsichtsrat habe Alexandra Dambeck für den Posten berufen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen mit. Die 55-jährige Managerin soll ihren neuen Job zum 15. November dieses Jahres antreten. Sie tritt damit die Nachfolge von Dietmar Heinrich an, der bereits Ende September aus Altersgründen planmäßig ausscheidet.

    Dambeck ist derzeit noch Finanzvorständin des Wissenschaftsverlags Springer Nature . Zuvor war sie zwanzig Jahre für den Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC) tätig. Im Dürr-Vorstand soll sie künftig neben dem Finanzressort auch die Verantwortung für Investor Relations, Recht, Nachhaltigkeit und Informationstechnik übernehmen./tav/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

    Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,36 Mrd..

    Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+18,68 % bedeutet.




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