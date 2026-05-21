Finanzchefin von Springer Nature wechselt zum Anlagenbauer Dürr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,09 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:31 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um +7,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,49 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius Medical Care bezifferte sich zuletzt auf 11,36 Mrd..

Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von -20,02 %/+18,68 % bedeutet.