MEGA-IPO: OpenAI wird einen Rekord an der Börse einstellen

Ein Hinderniss bildete der Prozeß mit Elon Musk: Musk, dessen Unternehmen SpaceX am 12. Juni seinen Börsengang plant, hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

OpenAI soll bereits im September an die Börse gehen. Die ersten Hürden dafür scheinen aus dem Weg geräumt zu sin.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

So sind die rechtlichen Streitigkeiten aber nicht das einzige Problem, das die Sorgenfalten bei Sam Altman tiefer werden lässt: Der gewichtigste Punkt: die Rentabilbität. Denn das Unternehmen operiert nicht rentabel.

Und die Wettbewerber holen auf: OpenAIs Vorsprung im KI-Wettlauf ist zuletzt durch Anthropic, den Hersteller von Claude, bedroht worden. Anthropic konnte in den letzten Monaten dank der schnellen Verbreitung seiner Software-Tools in der Arbeitswelt ein schnelleres Wachstum als der Konkurrent verzeichnen.

OpenAI befindet sich mitten in einer umfassenden Strategieänderung, um den Rückstand aufzuholen. Das Unternehmen von ChatGPT hat in letzter Zeit mehrere interne Umsatz- und Nutzerziele verfehlt, nachdem es mit der Konkurrenz von Google und Anthropic zu kämpfen hatte.

OpenAI wurde in einer kürzlich abgeschlossenen Finanzierungsrunde mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet. Der Börsengang von OpenAI dürfte mit ziemlicher Sicherheit einer der größten der Geschichte in Bezug auf die Marktkapitalisierung werden. Vermutlich wird er nur hinter Saudi Aramco und vielleicht SpaceX liegen. Kann OpenAI seine Marktkapitalisierung von Anfang an halten?

Viel ist davon abhängig wie es Sam Altman & Co. gelingt, das Geschäftsmodell weiter zu entwickeln. Sonst könnte der größte Börsengang der Geschichte zu einem der größten Börsenbeben führen. Eines ist sicher: OpenAI wird uns Aufschluss über den Zustand der KI-Branche und die Stimmung der Anleger geben.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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