UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe sich im April weiter stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Markt sei zuletzt allerdings immer weniger dynamisch gewachsen. Die Verkaufspläne für Baemin sieht er zu den aktuell im Raum stehenden Konditionen positiv./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 32,08EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jo Barnet-Lamb
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 32
Kursziel alt: 32
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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