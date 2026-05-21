UBS stuft Delivery Hero auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Buy" belassen. Der Marktanteil der südkoreanischen Tochter Baemin habe sich im April weiter stabilisiert, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwochabend. Der Markt sei zuletzt allerdings immer weniger dynamisch gewachsen. Die Verkaufspläne für Baemin sieht er zu den aktuell im Raum stehenden Konditionen positiv./ag/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 22:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 32,08EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32

Kursziel alt: 32

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,00 € , was einem Rückgang von +-0,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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