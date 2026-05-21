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    BARCLAYS stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'

    BARCLAYS stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Coca-Cola von 85 auf 89 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Lauren Liebermann sieht enormes Potenzial durch die Digitalisierung des Systems Coca-Cola - bestehend aus der Marke selbst und ihren Partnern für Abfüllung und Vertrieb./rob/ag/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 20:00 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,16 % und einem Kurs von 70,25EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Lauren Lieberman
    Analysiertes Unternehmen: COCA-COLA CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 89
    Kursziel alt: 85
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 89,00$, was eine Steigerung von +9,14% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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