IBM Aktie explodiert. Was steckt dahinter? - 21.05.2026

Die IBM Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +7,16 % auf 205,78€. Damit gewinnt die Aktie +13,75 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,20 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IBM Aktie. Nach einem Plus von +0,20 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 205,78€. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

IBM ist ein globaler IT- und Beratungsanbieter mit Fokus auf Hybrid-Cloud, KI (Watson), Mainframes (z.B. zSystems), Software, IT-Services und Infrastruktur. Starke Position im Enterprise-Segment, besonders bei Großkunden und regulierten Branchen. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, AWS, Google Cloud, Accenture. USP: tiefe Mainframe-Expertise, Legacy-Modernisierung, Hybrid-Cloud-Ansatz via Red Hat.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Obwohl sich die IBM Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -11,40 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die IBM Aktie damit um +15,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,18 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IBM um -25,54 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,27 % geändert.

IBM Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,80 % 1 Monat -10,18 % 3 Monate -11,40 % 1 Jahr -17,76 %

Informationen zur IBM Aktie

Stand: 21.05.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 940 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 194,51 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von IBM

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Cisco Systems notiert im Minus, mit -0,33 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,58 %. Oracle legt um +0,93 % zu Hewlett Packard Enterprise notiert heute unverändert, mit 0,00 %.

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Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.