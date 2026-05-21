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    Canada Nickel gibt eine Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 4,97 Millionen Dollar bekannt

    Canada Nickel gibt eine Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 4,97 Millionen Dollar bekannt
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    TORONTO, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nicke ... freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von insgesamt bis zu 2.400.000 Stammaktien des Unternehmens bekannt zu geben, die als „Flow-Through-Aktien“ (gemäß der Definition in Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada)) (die „FT-Aktien“) gelten, zu einem Ausgabepreis von 2,07 CAD pro FT-Aktie, was einem Gesamterlös von 4,97 Millionen CAD entspricht (das „Angebot“).

     

    Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: „Da sich Crawford in der Endphase vor einer Genehmigungsentscheidung befindet, die für den Frühsommer erwartet wird, und wir weiterhin Fortschritte bei der staatlichen Finanzierung erzielen, wird uns diese Flow-Through-Finanzierung ermöglichen, unser Timmins Nickel District weiter voranzutreiben, wo wir nun acht separate Ressourcen veröffentlicht haben und eine neunte noch in diesem Quartal folgen wird.  Wir sind der Ansicht, dass uns die Größe des Timmins Nickel District unter den Nickelentwicklern einzigartig macht und uns in die Lage versetzt, von der anhaltenden Erholung der globalen Nickel-Märkte und dem erneuten Interesse der Investoren an Nickel zu profitieren.“

     

    Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen verwendet, um förderfähige Explorationsausgaben zu tätigen (oder als getätigt anzusehen), die als (i) „kanadische Explorationsausgaben“ (im Sinne von Unterabschnitt 66.1(6) des Income Tax Act (Kanada)), (ii) „Flow-Through-Ausgaben für den Abbau kritischer Mineralien“ (gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Income Tax Act (Kanada)) und (iii) „förderfähige Explorationsausgaben für kritische Mineralien in Ontario“ im Sinne von Unterabschnitt 103(4.1) des Taxation Act, 2007 (Ontario) (zusammenfassend die „förderfähigen Ausgaben“). Qualifizierte Ausgaben in einer Gesamtsumme, die mindestens dem Bruttoerlös aus der Ausgabe der FT-Aktien entspricht, werden von der Gesellschaft bis spätestens zum 31. Dezember 2027 getätigt (oder gelten als getätigt) und von der Gesellschaft an die Erstkäufer der FT-Aktien mit einem Wirksamkeitsdatum spätestens am 31. Dezember 2026 abgetreten.

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    Canada Nickel gibt eine Privatplatzierung von Flow-Through-Aktien im Wert von 4,97 Millionen Dollar bekannt TORONTO, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Canada Nickel Company Inc. („Canada Nickel“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – freut sich, eine nicht …
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