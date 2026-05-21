Silber crasht. Was steckt dahinter?

Aus dem wallstreetONLINE-Forum ergibt sich ein gemischtes Silber-Sentiment: Kurzfristig hohe Volatilität, teils Abwärtsdruck, teils bullische Muster und mögliche Korrektur vor neuer Aufwärtsbewegung. Fed-/Geldpolitik kann Silber weiter belasten; Kapital fließt tendenziell in Gold. Miner-Reaktionen variieren; langfristig könnten physische Bestände Ruhe geben. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil; eine genaue Prozentangabe fehlt.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,71528USD. Heute, bei 74,79USD, wäre daraus ein Vermögen von 31.534,9USD geworden – ein Plus von +215,35 %.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.