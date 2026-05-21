🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSilver Storm Mining AktievorwärtsNachrichten zu Silver Storm Mining
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silver Storm belegt Potenzial für die Erweiterung der Ressource in der C550 Zone und erweitert die Bohrkampagne 2026 um 9.000 Meter

    Silver Storm belegt Potenzial für die Erweiterung der Ressource in der C550 Zone und erweitert die Bohrkampagne 2026 um 9.000 Meter
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Toronto, Ontario, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver Storm“ oder das „Unternehmen“) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, Bohrergebnisse aus dem Diamantbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplex La Parrilla („La Parrilla“) im mexikanischen Durango bekannt zu geben. Die Bohrergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus der C550 Zone und der C535 Zone innerhalb der ehemals produzierenden Mine Quebradillas.

     

    Zu den wichtigsten Highlights gehören:

     

    C550 Zone

     

    -          Bohrloch IDP-QB-26-042 durchteufte 160 g/t AgÄq(1,2) auf 3,55 Metern („m“) (2,5 m ETW(3)) und 165 g/t AgÄq auf 1,90 m (ETW 1,2 m).

    -          Bohrloch EDP-QB-26-004 durchteufte 1.226 g/t AgÄq auf 0,30 m (0,2 m ETW) und 144 g/t AgÄq auf 2,50 m (2,0 m ETW).

    -          Bohrloch IDP-QB-26-013 durchteufte 167 g/t AgÄq auf 1,80 m (1,0 m ETW) und 622 g/t AgÄq auf 0,70 m (0,4 m ETW).

    -          Bohrloch IDP-QB-26-020 durchteufte 195 g/t AgÄq auf 1,66 m (1,7 m ETW) und 331 g/t AgÄq auf 2,95 m (2,9 m ETW).

    -          Diese Bohrergebnisse entsprechen den Ergebnissen der historischen Schlitzproben aus den vier Fördersohlen in der C550 Zone. Die Mächtigkeiten der Schlitzproben lagen im Schnitt zwischen 1,0 m und 2,4 m, die Gehalte zwischen 182 g/t und 309 g/t AgÄq.

    -          Die Ergebnisse der Infill- und Explorationsbohrungen in der C550 Zone belegen das Potenzial für die Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um 75 m in Streichrichtung und 90 m in die Tiefe, während die vermuteten Ressourcen möglicherweise um 50 m in die Tiefe erweitert werden könnten.

     

    C535 Zone

     

    -          Bohrloch IDP-QB-26-021 durchteufte 441 g/t AgÄq auf 21,72 m (3,8 m ETW), einschließlich 771 g/t AgÄq auf 9,27 m (ETW 1,6 m).

    -          Bohrloch IDP-QB-26-041 durchteufte 513 g/t AgÄq auf 2,00 m (1,3 m ETW), 45 m entlang des Einfallens von Bohrloch IDP-QB-26-021.

     

    Greg McKenzie, President und CEO, sagt dazu: „Wir sind zufrieden mit den Ergebnissen der Infill- und Explorationsbohrungen in der C550 Zone, denn sie belegen das Potenzial für die Erweiterung der Mineralressource bei La Parrilla. Die Bohrungen in der C535 Zone lieferten hochgradige Abschnitte, die unseren Plan unterstützen, hier in naher Zukunft weitere Explorationsarbeiten zu absolvieren.

     

    Angesichts des bisherigen Erfolgs der Bohrkampagne 2026 bei La Parrilla wird die ursprünglich 6.000 m umfassende Kampagne um zusätzliche 9.000 Bohrmeter erweitert.“

     

    C550 Zone

     

    Die C550 Zone besteht aus einer Quarz-Karbonat-Erzgangmineralisierung in zwei parallelen Verwerfungszonen, die karniesartige Schleifen bilden, die nach Osten streichen und sich zu 83 Grad nach Süden neigen. Die Zone hat eine bekannte Streichlänge von rund 315 m sowie eine Mächtigkeit von bis zu 5,5 m, wobei sich die Mineralisierung über einen vertikalen Bereich von 215 m erstreckt. Die mineralisierte Struktur schwellt an und ab und im Liegenden und Hangenden haben sich Verdrängungssulfidkörper gebildet.

     

    Die historischen Schlitzprobenahmen, die auf vier Fördersohlen in der C550 Zone absolviert wurden, zeigen an, dass die Mächtigkeit der Mineralisierung im Schnitt zwischen 1,0 m und 2,4 m lag und die Durchschnittsgehalte zwischen 182 g/t und 309 g/t AgÄq betrugen (Abbildung 1, Tabelle 2). Es wurden die folgenden zusammengesetzten gewichteten Durchschnittsgehalte der historischen Schlitzproben(3) berechnet:

     

    -          309 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 81 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,9 m auf Strosse 2045 EL

    -          301 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 54 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,3 m auf Strosse 1998 EL

    -          182 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 98 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 1,0 m auf Strosse 1976 EL

    -          234 g/t AgÄq auf einer Streichlänge von 40 m und mit einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 2,4 m auf Strosse 1925 EL

     

    Abbildung 1: Längsschnitt der C550 Zone (Blick nach Süden)

     

     

    In Tabelle 1 sind die Ergebnisse der 14 Infill- und Explorationsbohrlöcher, die in der C550 Zone niedergebracht wurden, angeführt. Die Bohrergebnisse stimmen mit den Ergebnissen der historischen Schlitzproben überein.

     

    -          Bohrloch IDP-QB-26-042 durchteufte 160 g/t AgÄq auf 3,55 m (2,5 m ETW) in der C550 Zone und 165 g/t AgÄq auf 1,90 m (1,2 m ETW) in der C550S Zone.

    -          Bohrloch EDP-QB-26-004 durchteufte 1.226 g/t AgÄq auf 0,30 m (0,2 m ETW) in der C550 Zone und 144 g/t AgÄq auf 2,50 m (2,0 m ETW) in der C550N Zone 25 m unterhalb von Strosse 1925 EL.

    -          Bohrloch IDP-QB-26-013 durchteufte 167 g/t AgÄq auf 1,80 m (1,0 m ETW) in der C550 Zone und 622 g/t AgÄq auf 0,70 m (0,4 m ETW) in der C550N Zone, 22 m westlich von Strosse 1925 EL.

    -          Bohrloch IDP-QB-26-020 durchteufte 195 g/t AgÄq auf 1,66 m (1,7 m ETW) und 331 g/t AgÄq auf 2,95 m (2,9 m ETW) in der C550 Zone.

     

    In zwei der Bohrlöcher wurden vor Erreichen der C550 Zone neue Mineralisierungszonen durchteuft.

     

    -          Bohrloch IDP-QB-26-023 durchteufte 503 g/t AgÄq auf 2,45 m (1,6 m ETW).

    -          Bohrloch EDP-QB-26-008 durchteufte 144 g/t AgÄq auf 2,15 m (1,5 m ETW) und 278 g/t AgÄq auf 4,45 m (3,1 m ETW) unweit des zuvor niedergebrachten Bohrlochs PPM_Q_24_065, das 364 g/t AgÄq auf 2,50 m (1,6 m ETW) innerhalb eines breiteren Abschnitts von 7,20 m (4,6 m ETW) mit 243 g/t AgÄq enthielt, 17 m vor Erreichen der C550 Zone. Silver Storm plant, weitere Bohrungen westlich von Bohrloch EDP-QB-26-008 zu absolvieren, um diese neue Zone genauer zu untersuchen.

     

    Die Ergebnisse der 14 Infill- und Explorationsbohrlöcher, die in der C550 Zone niedergebracht wurden, belegen das Potenzial für die Erweiterung der angedeuteten Ressourcen um weitere 75 m in Streichrichtung und 90 m in die Tiefe, während die vermuteten Ressourcen möglicherweise um weitere 50 m in die Tiefe erweitert werden könnten.

     

    C535 Zone

     

    Die C535 Zone besteht aus mäßig oxidierten und verworfenen Verdrängungssulfiden, die nach Norden streichen und sich zu 65 Grad nach Osten neigen. Die Zone wurde im Rahmen des unterirdischen Explorations- und Infill-Bohrprogramms, das auf die C550 Zone abzielte, identifiziert (Abbildung 2).

     

    -          Bohrloch IDP-QB-26-021 verlief innerhalb der C535 Zone und durchteufte 441 g/t AgÄq auf 21,72 m (3,8 m ETW), einschließlich 771 g/t AgÄq auf 9,27 m (1,6 m ETW).

    -          Bohrloch IDP-QB-26-041 durchteufte 513 g/t AgÄq auf 2,00 m (1,3 m ETW), 45 m entlang des Einfallens von Bohrloch IDP-QB-26-021.

     

    Im Zuge der laufenden Erschließungsarbeiten wurde die C535 Zone anschließend in 1.980 m Höhenlage durchschnitten, was es den Geologen von Silver Storm ermöglichte, Kartierungen und Schlitzprobenahmen durchzuführen. Es finden derzeit weitere ober- und unterirdische Kartierungen und Probenahmen statt und es sind zukünftige Bohrungen in der C535 Zone geplant.

     

    Es befinden sich derzeit zwei unterirdische Bohrgeräte im Einsatz, um das aktuelle Bohrprogramm schneller voranzubringen. Bislang wurden insgesamt 68 Bohrlöcher niedergebracht (ca. 5.000 m).

     

    Weitere Informationen finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht mit dem Titel „Independent Technical Report for the La Parrilla Silver Mine, Durango State, Mexico“ mit Stichtag 24. März 2025, der auf SEDAR (www.sedarplus.ca) sowie auf der Website des Unternehmens (www.silverstorm.ca) eingesehen werden kann.

     

    Abbildung 2: Querschnitt der C535 Zone und der C550 Zone

     

     

    Tabelle 1(1) – Ausgewählte Analyseabschnitte der Bohrlöcher, die 2026 in der C550 Zone niedergebracht wurden; Ergebnisse der vorherigen Bohrungen durch Silver Storm und historische Analyseergebnisse

     

    Zone

    Bohrloch

    von

    bis

    Abschnitt

    (m)

    ETW(3)

    (m)

    AgÄq(2)

     g/t

    Ag

    g/t

    Au

    g/t

    Pb

    %

    Zn

    %

    C550N

    EDP-QB-26-004

    65,65

    66,50

    0,85

    0,60

    287

    50

    0,81

    1,16

    7,69

    C550N

    EDP-QB-26-004

    72,60

    75,10

    2,50

    2,05

    144

    68

    0,03

    1,61

    2,20

    C550

    EDP-QB-26-004

    94,35

    94,65

    0,30

    0,23

    1.226

    815

    0,17

    14,80

    5,05

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550N

    EDP-QB-26-005

    100,00

    100,60

    0,60

    0,42

    185

    114

    0,14

    2,28

    0,69

    C550

    EDP-QB-26-005

    120,60

    121,45

    0,85

    0,43

    308

    190

    0,07

    1,00

    4,88

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NEU

    EDP-QB-26-008

    70,95

    73,10

    2,15

    1,52

    144

    59

    0,10

    1,06

    2,89

    NEU

    EDP-QB-26-008

    84,00

    88,45

    4,45

    3,15

    278

    52

    0,20

    0,76

    10,28

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550

    EDP-QB-26-009

    70,90

    71,55

    0,65

    0,50

    184

    125

    0,13

    0,83

    1,63

    C550N

    EDP-QB-26-009

    89,45

    90,30

    0,85

    0,65

    272

    177

    0,04

    0,74

    4,10

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550

    IDP-QB-26-009

    51,25

    52,80

    1,55

    1,53

    140

    50

    0,25

    1,28

    2,27

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550

    IDP-QB-26-013

    34,40

    36,20

    1,80

    1,03

    167

    42

    0,97

    0,12

    2,22

    C550N

    IDP-QB-26-013

    42,00

    42,70

    0,70

    0,40

    622

    610

    0,03

    0,15

    0,35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550S

    IDP-QB-26-014

    3,10

    4,50

    1,40

    1,32

    190

    68

    0,47

    2,26

    1,96

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550S

    IDP-QB-26-015

    9,40

    9,80

    0,40

    0,20

    471

    106

    0,18

    2,67

    15,65

    C550S

    IDP-QB-26-015

    16,00

    16,65

    0,65

    0,32

    415

    151

    0,12

    2,91

    10,35

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550N

    IDP-QB-26-020

    8,47

    9,65

    1,18

    1,18

    187

    27

    0,00

    0,18

    8,28

    C550N

    IDP-QB-26-020

    16,64

    17,89

    1,25

    1,25

    167

    73

    0,01

    0,33

    4,53

    C550N

    IDP-QB-26-020

    22,10

    22,50

    0,40

    0,40

    244

    139

    0,24

    2,14

    2,21

    C550

    IDP-QB-26-020

    29,54

    31,20

    1,66

    1,66

    195

    31

    0,02

    0,20

    8,41

    C550

    IDP-QB-26-020

    35,25

    38,20

    2,95

    2,95

    331

    174

    0,11

    3,58

    3,92

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C535

    IDP-QB-26-021

    0,00

    21,72

    21,72

    3,77

    441

    254

    0,12

    5,98

    2,90

     

    einschließlich

    0,00

    9,27

    9,27

    1,61

    771

    492

    0,13

    10,38

    2,97

    C550

    IDP-QB-26-021

    30,00

    30,41

    0,41

    0,31

    258

    111

    0,08

    3,02

    4,15

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550N

    IDP-QB-26-022

    23,75

    35,40

    11,65

    8,92

    188

    76

    0,16

    2,19

    2,84

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NEU

    IDP-QB-26-023

    8,10

    10,55

    2,45

    1,57

    503

    328

    0,48

    3,02

    3,86

    NEU

    IDP-QB-26-023

    23,95

    24,45

    0,50

    0,32

    403

    142

    0,17

    8,02

    4,46

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C535

    IDP-QB-26-041

    37,30

    39,30

    2,00

    1,29

    513

    19

    0,01

    0,10

    26,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    C550S

    IDP-QB-26-042

    5,45

    7,35

    1,90

    1,22

    165

    77

    0,48

    1,54

    0,88

    C550

    IDP-QB-26-042

    24,00

    27,55

    3,55

    2,51

    160

    108

    0,13

    1,12

    0,97

    VORHERIGE ERGEBNISSE

    NEU

    PPM_Q_24_062

    54,18

    54,68

    0,50

    0,32

    325

    53

    0,12

    0,75

    13,05

    C550

    PPM_Q_24_062

    119,82

    123,65

    3,83

    2,46

    179

    72

    0,17

    1,74

    3,07

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NEU

    PPM_Q_24_065

    89,90

    97,10

    7,20

    4,63

    243

    113

    0,55

    1,55

    2,80

     

    einschließlich

    94,60

    97,10

    2,50

    1,61

    364

    177

    0,73

    2,23

    4,30

    C550S

    PPM_Q_24_065

    113,80

    121,00

    7,20

    5,09

    483

    240

    0,29

    5,39

    5,74

    C550S

    einschließlich

    113,80

    117,95

    4,15

    2,93

    732

    379

    0,49

    8,45

    7,38

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    NEU

    PPM_Q_24_066

    78,04

    78,54

    0,50

    0,35

    392

    182

    0,20

    5,01

    4,81

    C550S

    PPM_Q_24_066

    97,88

    98,38

    0,50

    0,35

    131

    63

    0,01

    1,67

    1,82

    C550S

    PPM_Q_24_066

    98,88

    99,32

    0,44

    0,31

    202

    81

    0,06

    2,28

    3,69

    C550

    PPM_Q_24_066

    151,82

    152,27

    0,45

    0,32

    149

    34

    0,24

    0,31

    4,71

    VORHERIGE ERGEBNISSE

    C550

    SLP-TQ-12-04

    154,70

    155,65

    0,95

    0,67

    144

    0,08

    108

    0,16

    1,42

    C550

    ILP-V-12-04

    163,35

    164,15

    0,80

    0,57

    578

    0,03

    440

    3,26

    3,67

     

    Tabelle 2(1) - Ergebnisse historischer Schlitzproben(4) – C550 Zone

     

    Höhenlage

    Zone

    Schlitz

    TW(3)

    (m)

    AgÄq

     g/t

    Ag

    g/t

    Pb

    %

    Zn

    %

    1925

    C550

    V550-1925-040

    1,50

    198

    91

    1,60

    3,96

    1925

    C550

    V550-1925-043

    5,50

    203

    93

    1,37

    4,37

    1925

    C550

    V550-1925-046

    2,60

    297

    197

    2,41

    2,70

    1925

    C550

    V550-1925-049

    2,30

    256

    151

    2,68

    2,67

    1925

    C550

    V550-1925-052

    2,20

    142

    66

    1,26

    2,68

    1925

    C550

    V550-1925-055

    1,70

    266

    105

    2,01

    6,38

    1925

    C550

    V550-1925-063

    5,00

    334

    177

    3,50

    4,53

    1925

    C550

    V550-1925-070

    0,30

    305

    102

    1,84

    8,77

    1925

    C550

    V550-1925-073

    0,80

    103

    0

    0,48

    4,92

     

     

     

     

     

     

     

     

    1976

    C550

    VN550-1976-099

    2,30

    397

    254

    4,11

    3,15

    1976

    C550

    VN550-1976-0102

    0,70

    67

    42

    0,81

    0,45

    1976

    C550

    VN550-1976-0105

    0,70

    125

    58

    1,68

    1,72

    1976

    C550

    VN550-1976-0108

    0,50

    37

    0

    0,68

    1,23

    1976

    C550

    VN550-1976-0111

    1,10

    161

    80

    1,30

    2,87

    1976

    C550

    VN550-1976-0114

    0,70

    83

    44

    0,72

    1,30

    1976

    C550

    VN550-1976-0117

    2,40

    167

    76

    2,00

    2,65

    1976

    C550

    VN550-1976-0119

    1,10

    142

    55

    1,64

    2,84

    1976

    C550

    VN550-1976-0121

    1,90

    167

    50

    0,41

    5,76

    1976

    C550

    VN550-1976-0125

    0,80

    171

    135

    0,84

    1,01

    1976

    C550

    VN550-1976-0128

    0,60

    205

    56

    1,24

    6,57

    1976

    C550

    VN550-1976-0131

    1,00

    202

    66

    1,82

    5,23

    1976

    C550

    VN550-1976-0134

    0,60

    194

    184

    0,34

    0,18

    1976

    C550

    VN550-1976-0139

    0,70

    202

    66

    1,42

    5,65

    1976

    C550

    VN550-1976-0142

    1,20

    159

    98

    1,57

    1,54

    1976

    C550

    VN550-1976-0146

    0,70

    204

    112

    2,05

    2,68

    1976

    C550

    VN550-1976-0149

    2,40

    238

    78

    1,43

    6,92

    1976

    C550

    VN550-1976-0152

    0,70

    245

    108

    1,99

    5,12

    1976

    C550

    VN550-1976-0156

    1,80

    173

    79

    1,59

    3,25

    1976

    C550

    VN550-1976-0160

    0,70

    232

    180

    2,55

    0,02

    1976

    C550

    VN550-1976-0163

    2,00

    256

    115

    1,99

    5,31

    1976

    C550

    VN550-1976-0166

    0,40

    245

    46

    0,66

    9,82

    1976

    C550

    VN550-1976-0168

    1,00

    306

    68

    0,52

    12,03

    1976

    C550

    VN550-1976-0170

    0,60

    351

    92

    1,55

    12,05

    1976

    C550

    VN550-1976-0173

    0,90

    23

    0

    0,26

    0,94

    1976

    C550

    VN550-1976-0177

    0,60

    301

    128

    1,74

    7,26

    1976

    C550

    VN550-1976-0180

    0,50

    106

    32

    0,43

    3,47

    1976

    C550

    VN550-1976-0182

    0,90

    18

    4

    0,27

    0,44

    1976

    C550

    VN550-1976-0185

    0,70

    244

    142

    1,90

    3,32

    1976

    C550

    VN550-1976-0188

    0,60

    141

    28

    0,41

    5,53

    1976

    C550

    VN550-1976-0191

    1,80

    135

    66

    1,17

    2,39

    1976

    C550

    VN550-1976-0195

    0,80

    134

    76

    1,54

    1,41

     

     

     

     

     

     

     

     

    1998

    C550

    V550-1998-0133

    1,90

    141

    39

    0,51

    4,88

    1998

    C550

    V550-1998-0136

    0,70

    290

    152

    2,96

    4,14

    1998

    C550

    V550-1998-0138

    2,80

    271

    105

    3,87

    4,66

    1998

    C550

    V550-1998-0140

    1,20

    515

    229

    6,77

    7,79

    1998

    C550

    V550-1998-0143

    0,80

    225

    106

    2,63

    3,46

    1998

    C550

    V550-1998-0146

    1,80

    238

    96

    2,30

    5,00

    1998

    C550

    V550-1998-0155

    1,90

    533

    345

    4,54

    5,08

    1998

    C550

    V550-1998-0157

    1,00

    382

    295

    2,66

    1,73

    1998

    C550

    V550-1998-0160

    1,10

    182

    86

    1,45

    3,54

    1998

    C550

    V550-1998-0163

    1,00

    187

    143

    1,45

    0,78

    1998

    C550

    V550-1998-0163 A

    1,10

    519

    329

    1,39

    8,59

    1998

    C550

    V550-1998-0163 B

    1,30

    422

    208

    1,25

    9,95

    1998

    C550

    V550-1998-0167

    0,80

    45

    30

    0,56

    0,17

    1998

    C550

    V550-1998-0170

    0,70

    275

    182

    2,02

    2,77

    1998

    C550

    V550-1998-0172

    2,10

    148

    103

    1,45

    0,79

    1998

    C550

    V550-1998-0174

    0,90

    83

    6

    0,73

    3,30

    1998

    C550

    V550-1998-0178

    1,20

    134

    80

    0,77

    2,05

    1998

    C550

    V550-1998-0182

    1,40

    454

    303

    2,83

    4,93

    1998

    C550

    V550-1998-0185

    0,60

    672

    484

    7,42

    1,93

     

     

     

     

     

     

     

     

    2045

    C550

    V550-2045-0117

    3,50

    461

    197

    5,32

    8,24

    2045

    C550

    V550-2045-0119

    2,70

    394

    208

    6,03

    3,34

    2045

    C550

    V550-2045-0122

    0,90

    100

    100

    0,00

    0,00

    2045

    C550

    V550-2045-0124

    0,80

    303

    144

    4,27

    3,80

    2045

    C550

    V550-2045-0127

    0,70

    173

    56

    0,85

    5,31

    2045

    C550

    V550-2045-0131

    1,30

    171

    24

    1,34

    6,34

    2045

    C550

    V550-2045-0135

    2,30

    172

    80

    1,83

    2,93

    2045

    C550

    V550-2045-0139

    2,10

    147

    84

    0,96

    2,28

    2045

    C550

    V550-2045-0143

    0,90

    150

    80

    1,25

    2,36

    2045

    C550

    V550-2045-0146

    1,50

    114

    79

    0,43

    1,38

    2045

    C550

    V550-2045-0148

    2,10

    244

    113

    2,18

    4,59

    2045

    C550

    V550-2045-0150

    0,60

    308

    182

    2,20

    4,31

    2045

    C550

    V550-2045-0153

    2,80

    1.068

    842

    6,72

    4,71

    2045

    C550

    V550-2045-0155

    3,10

    303

    228

    1,90

    1,95

    2045

    C550

    V550-2045-0159

    2,30

    530

    342

    4,12

    5,53

    2045

    C550

    V550-2045-0163

    2,30

    306

    175

    3,23

    3,44

    2045

    C550

    V550-2045-0165

    2,40

    391

    241

    2,70

    5,06

    2045

    C550

    V550-2045-0168

    1,10

    89

    56

    0,81

    0,85

    2045

    C550

    V550-2045-0171

    1,80

    562

    363

    5,82

    4,28

    2045

    C550

    V550-2045-0174

    2,00

    384

    272

    2,45

    3,26

    2045

    C550

    V550-2045-0177

    2,80

    665

    468

    3,45

    6,69

    2045

    C550

    V550-2045-0180

    2,40

    433

    331

    3,00

    2,16

    2045

    C550

    V550-2045-0183

    1,80

    333

    263

    1,86

    1,67

    2045

    C550

    V550-2045-0186

    2,00

    192

    154

    1,06

    0,88

    2045

    C550

    V550-2045-0189

    0,90

    312

    182

    3,11

    3,51

    2045

    C550

    V550-2045-0192

    0,60

    91

    72

    0,41

    0,55

    2045

    C550

    V550-2045-0195

    1,80

    92

    50

    0,66

    1,50

    2045

    C550

    V550-2045-0198

    2,60

    162

    106

    1,00

    1,87

     

    1.      Die einzelnen Metallgehalte, die zur Berechnung des Silberäquivalentwerts (g/t AgÄq) verwendet wurden, sind in den Tabellen 1 und 2 angegeben.
    2.      Alle Ergebnisse in dieser Mitteilung sind gerundet. Die Ergebnisse sind ungeschnitten (uncut) und unverwässert. Bei den Mächtigkeiten handelt es sich um Kernlängen, nicht um die wahren Mächtigkeiten. Silberäquivalent: AgÄq g/t wurde unter Verwendung von Rohstoffpreisen von 30,00 US$ /oz Ag, 2.500 US$ /oz Au, 0,95 US$ /lb Pb und 1,25 US$/lb Zn unter Anwendung metallurgischer Gewinnungsraten von 70,1 % für Silber und 82,8 % für Gold in Oxiden bzw. von 79,6 % für Silber, 80,1 % für Gold, 74,7 % für Blei und 58,8 % für Zink in Sulfiden berechnet. Die angesetzten zahlbaren Metallanteile betrugen 99,6 % für Silber und 95 % für Gold in aus Oxiden hergestelltem Doré und 95 % für Silber, Gold und Blei sowie 85 % für Zink in aus Sulfiden hergestellten Konzentraten. Die Cutoff-Gehalte für Oxide und Sulfide betrugen 135 g/t AgÄq bzw. 115 g/t AgÄq. Die Cutoff-Gehalte basieren auf den um die Inflationsrate bereinigten Kosten aus dem Jahr 2017 und beinhalten die nachhaltigen Kosten.
    3.      Die geschätzten wahren Mächtigkeiten („ETW“) der Mineralisierung wurden bei Bohrkernabschnitten, bei denen die Ausrichtung der Zone bekannt war, auf Grundlage der Kernlängen berechnet; die Schlitzproben wurden senkrecht über die Mächtigkeit der Mineralisierung hinweg entnommen und werden als wahre Mächtigkeiten („TW“) erachtet.
    4.      Die gewichteten Durchschnittsgehalte wurden über die mineralisierten Mächtigkeiten der einzelnen Schlitze über die Strosse hinweg berechnet (Tabelle 2, Abbildung 1).

     

    Probenanalyse und QA/QC-Programm

     

    Silver Storm wendet ein Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-(QA/QC)-Programm an, das die Probenkette überwacht und das Hinzufügen von Leer-, Doppel- und Referenzstandardproben zu jedem zur Analyse eingereichten Probensatz beinhaltet. Der Bohrkern wird fotografiert, protokolliert und in zwei Hälften geschnitten, wobei eine Hälfte zu Verifizierungszwecken an einem sicheren Ort aufbewahrt und die andere Hälfte zur Analyse eingereicht wird. Die Probenaufbereitung (Brechen und Pulverisieren) erfolgt bei ALS Geochemistry, einem unabhängigen, gemäß ISO 9001:2001 zertifizierten Labor in Zacatecas in Mexiko, und die Pulpe wird zur Analyse an ALS Geochemistry in Vancouver in Kanada gesendet. Die gesamte Probe wird auf 70 % (-2 mm) gebrochen und eine Riffelteilerprobe von 250 g wird entnommen und auf über 85 % (75 µm) pulverisiert. Die Proben werden mittels einer Standard-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) (Au-AA23) von einer 30-g-Pulpe auf Gold analysiert. Goldwerte von über 10 g/t werden auf einer 30-g-Pulpe mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert (Au-GRA21). Die Proben werden auch mit einer 34-Elemente-ICP-Methode mit induktiv gekoppeltem Plasma mit Atomemissionsspektroskopie (AES) auf einer mit vier Säuren aufgeschlossenen Pulpe (ME-ICP61) analysiert. Proben mit Werten über den Grenzwerten für Silber (> 100 g/t), Blei (> 1 %), Zink (> 1 %) und Kupfer (> 1 %) werden mittels eines Aufschlusses aus vier Säuren mit ICP-AES (ME-OG62) erneut analysiert. Bei Silberwerten von über 1.500 g/t werden die Proben mittels einer Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss auf einer 30-g-Pulpe (Ag-GRA21) erneut analysiert. Proben mit Bleiwerten über 20 % werden durch volumetrische Titration mit EDTA an einer 1-Gramm-Pulpe (Pb-VOL70) erneut untersucht. In den hierin gemeldeten Ergebnissen wurden keine QA/QC-Probleme festgestellt.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Bruce Robbins, P.Geo., Chief Geologist des Unternehmens, der als unabhängiger Berater des Unternehmens tätig ist, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

     

    Über Silver Storm Mining Ltd.

     

    Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben – einem ertragreichen Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

     

    Nähere Informationen erhalten Sie über:

     

    Greg McKenzie, President & CEO

    Tel: +1 (416) 504-2024

    info@silverstorm.ca

     

    Die TSXV und ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

     

    Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und beinhalten eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen fallen unter den Begriff „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations der Canadian Securities Administrators. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine historischen Fakten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Formulierungen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch Begriffe wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „schätzt“, „kann“, „könnte“, „würde“, „wird“ oder „plant“ gekennzeichnet sein. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Obwohl diese Aussagen auf Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die mit zukunftsgerichteten Informationen verbunden sind, können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: die zukünftigen Explorationsleistungen bei La Parrilla; der Zeitpunkt und der Umfang aktueller und zukünftiger Bohrprogramme; die Fähigkeit, die Mineralressourcen zu erhöhen; der Zeitrahmen für bzw. die Fähigkeit, den Silberminenkomplex La Parrilla schließlich wieder in Betrieb zu nehmen.

     

    Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung haben das Unternehmen und die qualifizierten Sachverständigen (im Falle der technischen und wissenschaftlichen Informationen) mehrere wesentliche Annahmen getroffen, unter anderem dass sich die Finanzlage und die Erschließungspläne des Unternehmens nicht aufgrund unvorhergesehener Ereignisse ändern; dass die zukünftigen Metallpreise sowie die Nachfrage nach und die Aussichten für Metalle stabil bleiben oder sich verbessern; die Fähigkeit des Managements, seine Geschäftsstrategie umzusetzen und das Ausbleiben unerwarteter oder nachteiliger behördlicher Änderungen in Bezug auf La Parrilla. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle und Vorhersage des Unternehmens liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sie werden auf der Basis von Annahmen zu solchen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen hierin dargelegten Faktoren entwickelt.

     

    Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die beste Einschätzung des Managements und der qualifizierten Sachverständigen (im Falle von technischen und wissenschaftlichen Informationen) auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können wesentlich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Silver Storm Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 0,364EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 07:36 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silver Storm belegt Potenzial für die Erweiterung der Ressource in der C550 Zone und erweitert die Bohrkampagne 2026 um 9.000 Meter .awlist1 { list-style:none; counter-reset:awlistcounter15_0 }.awlist1 > li:before { content:'(' counter(awlistcounter15_0) ')'; counter-increment:awlistcounter15_0 }Toronto, Ontario, 21. Mai 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. („Silver …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     