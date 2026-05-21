ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für H&M auf 150 Kronen - 'Underweight'
- Barclays senkt H&M Kursziel von 162 auf 150
- Einstufung bleibt bei Underweight laut Barclays
- Analyst Clements erwartet anhaltende Absatzschwäche
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für H&M von 162 auf 150 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Matthew Clements rechnet mit einer anhaltenden Absatzschwäche bei den Schweden, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Ende Juni schrieb./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 04:10 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie
Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 15,18 auf Tradegate (21. Mai 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie um +4,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,39 %.
Die Marktkapitalisierung von H & M Hennes & Mauritz (B) bezifferte sich zuletzt auf 21,40 Mrd..
H & M Hennes & Mauritz (B) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3000 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 163,63SEK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 114,00SEK und das höchste Kursziel liegt bei 185,00SEK was eine Bandbreite von +658,74 %/+1.131,28 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 150 Euro