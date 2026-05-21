Barclays hebt Ziel für Coca-Cola auf 89 Dollar - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Coca-Cola Aktie

Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 70,11 auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Coca-Cola Aktie um +2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Coca-Cola bezifferte sich zuletzt auf 302,64 Mrd..

Coca-Cola zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 92,00USD was eine Bandbreite von +8,29 %/+31,09 % bedeutet.