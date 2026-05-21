ANALYSE-FLASH
Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 275 Dollar
- Barclays bestätigt Overweight mit Kursziel 275 USD
- Wachstumstreiber von Nvidia bleiben beeindruckend
- GPU Rubin könnte Verzögerung bis Jahresende haben
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Wachstumstreiber des KI-Konzerns blieben beeindruckend, einige Anleger dürften allerdings Vorsicht walten lassen, schrieb Tom O'Malley am Donnerstag in seiner Reaktion auf den Quartalsbericht. Er registriert eine abwartende Haltung vor Einführung des Grafikprozessors Rubin, der laut dem Unternehmen die Leistung von Blackwell noch einmal verdoppeln wird. Der Experte befürchtet jedoch, dass sich Rubin bis Ende des Jahres verzögern könnte./rob/ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:33 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 192,8 auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,67 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 287,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +40,29 %/+63,67 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 275 US-Dollar
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Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
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Jetzt wird allen Ernstes Nvidia mit H2 verglichen? Ernsthaft? Sollen wir dir mal das 1:1 der Börse beibringen? Also peinlicher geht es echt nicht mehr...der letzte Strohhalm für heute von unserem Goldjunge wird sein: "Da schaut her, es geht runter, den Tweet der Iraner habe ich kommen sehen!! 100,- Euro incoming !!"
Die Frage, die ich mir einmal überlegen möchte - wäre, bei all den Kommentaren, hier. Seid Ihr hier investiert? Und seit wann? Wenn hier "Daytrader" ihre kurzfristig, beobachteten Beurteilungen abgeben, dann ist das wohl eine Momentaufnahme. Ich darf mir den Hinweis erlauben, das ich nach dem letzten Split eingestiegen bin, und bei den Rücksetzern, unter 100, nachgelegt habe. Ich habe nicht viele, aber ich bin so erfreut seit dem, das ich gewiss mein " Sitzfleisch" bemühen werde. Das hat mich nur sehr selten enttäuscht.