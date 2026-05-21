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    EU-Kommissar warnt

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    Illegale Fischerei bedroht Mittelmeer

    Für Sie zusammengefasst
    • Illegale Fischerei große Bedrohung fürs Mittelmeer
    • 85 Prozent der Bestände im Mittelmeer überfischt
    • Engere Kooperation der Anrainer schützt Meeresumwelt
    EU-Kommissar warnt - Illegale Fischerei bedroht Mittelmeer
    Foto: Siarhei - 356130783

    LIMASSOL (dpa-AFX) - Die illegale und unregulierte Fischerei zählt nach Einschätzung von EU-Fischereikommissar Costas Kadis zu den größten Bedrohungen für das Mittelmeer. Nur durch eine deutlich engere Zusammenarbeit der Mittelmeeranrainer könne die Meeresumwelt wirksam geschützt werden, sagte Kadis am Donnerstag in der zyprischen Hafenstadt Limassol. Dies berichtete der staatliche zyprische Rundfunk Cyprus Broadcasting Corporation (RIK).

    Großteil der Fischbestände überfischt

    Nach EU-Angaben gelten im Mittelmeer und Schwarzen Meer rund 85 Prozent der untersuchten Fischbestände als überfischt. Umweltorganisationen und Wissenschaftler warnen seit Jahren vor einem Rückgang der Artenvielfalt und zunehmendem Druck auf die Ökosysteme der Region.

    Kadis äußerte sich während einer Sitzung des European Maritime Day, der als wichtigste europäische Veranstaltung für den maritimen Sektor gilt. Dort kommen politische Entscheidungsträger, Wirtschaftsvertreter und Organisationen der sogenannten Blue Economy zusammen. Ziel der jährlich von der EU-Kommission organisierten Konferenz ist es, über maritime Politik, nachhaltige Nutzung der Meere, Fischerei, Schifffahrt und den Schutz der Ozeane zu beraten. In diesem Jahr findet die Veranstaltung in Limassol auf Zypern statt./tt/DP/men






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