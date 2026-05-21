    WM 2026

    DFB-Kader für die WM in Kanada, Mexiko und USA

    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kader der Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Endrunde in Kanada, Mexiko und USA (11. Juni bis 19. Juli):

    Tor: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Manuel Neuer (FC Bayern München), Alexander Nübel (VfB Stuttgart)

    Abwehr: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (FC Bayern München), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern München), Malick Thiaw (Newcastle United)

    Mittelfeld: Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München), Jamal Musiala (FC Bayern München), Nadiem Amiri (FSV Mainz 05), Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Leon Goretzka (FC Bayern München), Lennart Karl (FC Bayern München), Florian Wirtz (FC Liverpool)

    Angriff: Deniz Undav (VfB Stuttgart), Kai Havertz (FC Arsenal), Maximilian Beier (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Galatasaray Istanbul), Nick Woltemade (Newcastle United)/yak/DP/stk






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

