Grundium übernimmt Visiopharm zur Schaffung einer integrierten Plattform für Präzisionspathologie

Die kombinierte Plattform vereint digitales Scannen von Objektträgern und KI-gestützte Präzisionspathologie-Software, um die zugängliche und skalierbare Einführung von Präzisionsdiagnostik zu beschleunigen

TAMPERE, FI UND KOPENHAGEN, DK / ACCESS Newswire / 21. Mai 2026 / Grundium Oy, ein führender Anbieter fortschrittlicher digitaler Scan-Lösungen, der von der US-amerikanischen Private-Equity-Gesellschaft EW Healthcare Partners unterstützt wird, hat heute die Übernahme von Visiopharm A/S bekannt gegeben, einem führenden Anbieter von KI-gestützter Präzisionspathologie-Software. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Strategie von Grundium, eine umfassendere digitale und computergestützte Pathologieplattform aufzubauen.

Das fusionierte Unternehmen vereint die sich ergänzenden Kompetenzen von Grundiums hochmoderner Bildgebungsplattform und Visiopharms KI-gestützter Software für Präzisionspathologie und schafft so eine leicht zugängliche End-to-End-Lösung für Diagnoselabore, die biopharmazeutische Entwicklung und die Forschung.

Im Zuge der Fortschritte in der Präzisionsdiagnostik ermöglicht die digitale Pathologie Ärzten, Forschern und Labors den Zugang zu präzisen und reproduzierbaren Biomarker-Bewertungen, während sie gleichzeitig die steigende Arbeitsbelastung und Komplexität bewältigen können. Die kombinierte Plattform begegnet diesen Herausforderungen, indem sie eine effizientere, skalierbare digitale Pathologie ermöglicht und gleichzeitig den Zugang durch kompakte Scanlösungen erweitert, die Kosten senken und infrastrukturelle Hindernisse beseitigen.

Durch die Kombination des Scanner-Portfolios von Grundium mit der KI-gestützten Software von Visiopharm unterstützt die Plattform ein breites Spektrum an Anwendungsfällen, von individuellen Labor-Workflows bis hin zu unternehmensweiten Implementierungen, der Entwicklung von Biomarkern, translationaler Forschung, klinischen Studien und Companion-Diagnostik-Programmen.

Grundium und Visiopharm haben bereits gemeinsam an der Integration ihrer Lösungen für Labore gearbeitet, und die Übernahme baut auf dieser etablierten Partnerschaft weiter auf.

Für bestehende Kunden und Partner hat Kontinuität weiterhin Priorität. Die digitalen Scanner von Grundium und die Präzisionspathologie-Software von Visiopharm werden weiterhin unabhängig voneinander unterstützt und verfügbar sein, sodass Kunden ihre aktuellen Lösungen beibehalten oder Funktionen kombinieren können, wenn sich ihre Anforderungen weiterentwickeln.