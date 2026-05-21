RBC stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 270 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPU) bleibe stark, schrieb Srini Pajjuri am Donnerstag nach dem Quartalsbericht des KI-Konzerns. Aber auch die Chancen im Geschäft mit Hauptprozessoren (CPU) seien enorm./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 00:38 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 193,0EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Srini Pajjuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 270,00 $ , was eine Steigerung von +21,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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