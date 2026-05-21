DZ BANK stuft AB Inbev auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für AB Inbev von 75 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Brauereikonzern sei stark ins Jahr der Fußball-WM gestartet, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag. Er hob die Rückkehr zu Volumenwachstum hervor./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:39 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 11:43 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Anheuser-Busch InBev Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,13 % und einem Kurs von 71,62EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: AB Inbev

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

