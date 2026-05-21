Droht Panik am Ölmarkt? Warum Anleger plötzlich nervös auf die Ölpreise blicken

Die Ruhe, die derzeit das Handelsgeschehen am Ölmarkt vermeintlich dominiert, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage weiterhin angespannt und hochexplosiv ist. Jederzeit können Stimmung und Preise wieder drehen. Mit der Preisberuhigung verteilte der Ölmarkt Vorschusslorbeeren im Hinblick auf eine Beruhigung der Lage im Nahen und Mittleren Osten. Doch noch immer lässt eine nachhaltige Entspannung auf sich warten. Die Zeit läuft ab. Lange wird sich Markt nicht mehr mit Floskeln beruhigen lassen. Die fehlende Strategie Trumps und das Durchhaltevermögen des Irans rühren eine explosive Mischung an. Es bleibt dabei: Solange die Straße von Hormus weitgehend gesperrt bleibt, besteht ein immenses Risiko, dass der Ölmarkt in eine (finale) Panik verfällt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Diskussionen über sinkende Öllagerbestände und ein damit einhergehender rasanter Anstieg der Ölpreise werden immer hitziger geführt. Experten und Analysten weisen immer öfter die 200 US-Dollar als mögliches Preisziel bei einer Eskalation aus. Dieses Schreckensszenario gewinnt mit jedem Tag, an dem die Straße von Hormus dicht ist, Kontur.

Die aktuellen Daten zur Entwicklung der US-Rohöllagerbestände in der Woche zum 15. Mai stützen die Befürchtungen. Der Bestandsabbau setzte sich im Berichtszeitraum beschleunigt fort. Die Bestände sanken in der Berichtswoche um 7,9 Mio. Barrel auf nunmehr 445 Mio. Barrel. Damit liegen die Bestände bereits 2 Prozent unter dem saisonalen 5-Jahres-Durchschnitt.

Aktuell ist Brent Öl zwar in einer Konsolidierung gefangen, er hält aber nach wie vor Kontakt zum massiven Widerstandscluster um 115 US-Dollar. Kurzum: Ölpreise könnten jederzeit in den Panik-Modus kippen. Es bedarf nur noch eines Auslösers und der könnte mit einem Ausbruch über die 115 US-Dollar „gedrückt werden“.

Barrick Mining-Aktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Barrick Mining-Aktie im Wert von 50 Euro! wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil dervon 50 Euro!





Brent Öl weist hochgradig spannendes Chartbild auf

Im April wurde an dieser Stelle eine große bullische Flaggenformation (rot dargestellt) bei Brent Öl thematisiert. Im Nachgang wurde diese regelkonform über die Oberseite der Flagge aufgelöst. Der Ausbruch kam allerdings im Preisbereich um 115 US-Dollar zum Stehen. Gewinnmitnahmen setzten ein. Dabei ging es kurzzeitig unter die 100 US-Dollar. Dieses Preisniveau lockte wiederum Käufer in den Markt. Brent Öl drehte abermals nach oben ab und nimmt nun Kontakt zum Preisbereich 110 US-Dollar / 115 US-Dollar auf.

Fazit - Warum Anleger plötzlich nervös auf die Ölpreise blicken

Der aktuelle Handelsverlauf spiegelt nicht unbedingt die enorme Nervosität wider, die derzeit am Ölmarkt herrscht. Vielmehr ist das sprichwörtliche Pfeifen im Walde zu vernehmen – die verdrängte Sorge vor dem, was kommt. Ganz ähnlich präsentiert sich die Situation an den Aktienmärkten. Dax, Dow Jones Ind., Nasdaq 100 & Co. sind fragiler als sie scheinen. Je länger ein „Deal“ zwischen den USA und dem Iran auf sich warten lässt, umso stärker steigt der Druck im Ölkessel. Sollten schließlich die 115 US-Dollar überwunden werden, könnte es zu einem rasanten Preisanstieg bei Brent Öl. Das in der April-Kommentierung skizzierte Preisziel von 145 bis 160 US-Dollar ist noch nicht vom Tisch. Sollte sich dieses Szenario einstellen, muss auch bei Anleiherenditen, Gold, Silber, Kupfer u.a. und nicht zuletzt an den Aktienmärkten mit heftigen Verwerfungen gerechnet werden. Ein erneutes Aufflammen der Kämpfe im Nahen und Mittleren Osten könnte diesen Preisschock auslösen. Diese Gefahr ist noch längst nicht gebannt und schwebt wie ein Damoklesschwert über den Märkten.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.