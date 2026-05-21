JPMORGAN stuft ASML auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1515 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande ging am Donnerstag auf eine Gesprächsrunde mit dem Finanzchef des Chip-Ausrüsters im Rahmen der TMT-Konferenz der Investmentbank ein. Roger Dassen habe die Pläne zur Kapazitätsausweitung bei EUV-Anlagen bestätigt. Mit diesem enormen Schritt würde man die Kapazität seit 2025 verdoppeln. Bezüglich der neuen High-NA-Generation habe ASML bestätigt, dass alle wichtigen Kunden im Boot seien./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 10:53 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1.331EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1515

Kursziel alt: 1515

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1515,00 € , was eine Steigerung von +13,65% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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