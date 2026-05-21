🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Besonders beachtet!

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Suedzucker - Aktie verliert deutlich -4,17 % - 21.05.2026

    Am 21.05.2026 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,17 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.

    Besonders beachtet! - Suedzucker - Aktie verliert deutlich -4,17 % - 21.05.2026
    Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG

    Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

    Suedzucker Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.05.2026

    Mit einer Performance von -4,17 % musste die Suedzucker Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,270, mit einem Minus von -4,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    10,64€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 14,68
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    12,48€
    Basispreis
    1,27
    Ask
    × 13,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Suedzucker in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,61 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um -2,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Suedzucker eine positive Entwicklung von +28,21 % erlebt.

    Während Suedzucker deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %.

    Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,44 %
    1 Monat +1,03 %
    3 Monate +21,61 %
    1 Jahr +3,93 %
    Stand: 21.05.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Suedzucker Aktie

    Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd.EUR € wert.

    BARCLAYS stuft Südzucker auf 'Overweight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, …

    Dax klettert ins Plus nach Nvidia-Zahlen


    Im Nachgang der Nvidia -Zahlen knüpft der Dax am Donnerstag nach verhaltenem Start doch noch an seine jüngste Aufwärtsbewegung an. Zur Mittagszeit konnte sich der deutsche Leitindex mit einem halben Prozent auf 24.860 Punkte ins Plus vorarbeiten. …

    Nicht mehr sehr süß: SÜDZUCKER


    Das Geschäft mit dem süßen Weiss ist schwierig: Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier auch schon ein Minus gestanden - dieses belief sich aber "nur" auf 78 Mio. …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Suedzucker

    Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %.

    Suedzucker Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Suedzucker

    -3,91 %
    -1,75 %
    +1,21 %
    +22,55 %
    +3,71 %
    -35,81 %
    -12,97 %
    -27,53 %
    +86.823,08 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700
    Suedzucker direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Suedzucker - Aktie verliert deutlich -4,17 % - 21.05.2026 Am 21.05.2026 ist die Suedzucker Aktie, bisher, um -4,17 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Suedzucker Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     