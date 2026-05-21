Suedzucker - Aktie verliert deutlich -4,17 % - 21.05.2026

Mit einer Performance von -4,17 % musste die Suedzucker Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Suedzucker Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,08 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 11,270€, mit einem Minus von -4,17 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Südzucker ist einer der größten Zuckerproduzenten Europas, zudem aktiv in Spezialitäten (Functional Food, Stärke), CropEnergies (Bioethanol) und Fruchtzutaten. Hauptprodukte: Zucker, Stärke, Ethanol, Fruchtzubereitungen. Starke Marktstellung in der EU-Agrar- und Zuckerindustrie. Wichtige Wettbewerber: Nordzucker, Tereos, Cristal Union. USP: integrierte Wertschöpfungskette, Diversifikation über Zucker hinaus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Suedzucker in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,61 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Suedzucker Aktie damit um -2,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,03 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Suedzucker eine positive Entwicklung von +28,21 % erlebt.

Während Suedzucker deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,07 %.

Suedzucker Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,44 % 1 Monat +1,03 % 3 Monate +21,61 % 1 Jahr +3,93 %

Informationen zur Suedzucker Aktie

Stand: 21.05.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 204 Mio. Suedzucker Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,31 Mrd.EUR € wert.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Südzucker nach finalen Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Overweight" belassen. Neben den zuvor veröffentlichen Eckdaten sei auch der Ausblick bestätigt worden, …

Im Nachgang der Nvidia -Zahlen knüpft der Dax am Donnerstag nach verhaltenem Start doch noch an seine jüngste Aufwärtsbewegung an. Zur Mittagszeit konnte sich der deutsche Leitindex mit einem halben Prozent auf 24.860 Punkte ins Plus vorarbeiten. …

Das Geschäft mit dem süßen Weiss ist schwierig: Im bereits Ende Februar abgelaufenen Zwölfmonatszeitraum ergab sich ein Verlust von 362 Mio. Euro. Ein Jahr zuvor hatte hier auch schon ein Minus gestanden - dieses belief sich aber "nur" auf 78 Mio. …

So schlagen sich die Wettbewerber von Suedzucker

Agrana Beteiligungs, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,28 %.

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Ob die Suedzucker Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Suedzucker Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.