Börsen Update Europa - 21.05. - FTSE Athex 20 stark +1,81 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.590,61 PKT und fällt um -0,66 %.
Top-Werte: Merck +2,57 %, Zalando +1,96 %, Symrise +1,68 %
Flop-Werte: Commerzbank -4,05 %, Airbus -2,89 %, Brenntag -2,52 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:42) bei 31.770,19 PKT und fällt um -0,41 %.
Top-Werte: Stroeer +8,52 %, HENSOLDT +4,26 %, Sartorius Vz. +2,39 %
Flop-Werte: Salzgitter -3,74 %, Hochtief -3,56 %, Bilfinger -2,70 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:43) bei 3.960,86 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,26 %, Sartorius Vz. +2,39 %, Evotec +2,18 %
Flop-Werte: TeamViewer -2,28 %, IONOS Group -2,22 %, SAP -2,12 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.942,82 PKT und verliert bisher -0,81 %.
Top-Werte: ENI +2,06 %, Anheuser-Busch InBev +1,29 %, BASF +1,20 %
Flop-Werte: Airbus -2,89 %, UniCredit -2,79 %, SAP -2,12 %
Der ATX bewegt sich bei 5.910,01 PKT und fällt um -0,38 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,40 %, Oesterreichische Post +2,00 %, PORR +1,18 %
Flop-Werte: DO & CO -1,69 %, Palfinger -1,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,61 %
Der SMI bewegt sich bei 13.375,15 PKT und fällt um -0,36 %.
Top-Werte: Sika +1,25 %, Givaudan +1,03 %, Holcim +0,97 %
Flop-Werte: Swiss Re -3,16 %, CIE Financiere Richemont -2,02 %, Logitech International -1,60 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.069,83 PKT und fällt um -0,86 %.
Top-Werte: Euronext +1,22 %, Sanofi +1,04 %, TotalEnergies +0,97 %
Flop-Werte: Stellantis -5,42 %, Eiffage -2,93 %, Airbus -2,89 %
Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 3.097,51 PKT und fällt um -0,44 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,84 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,24 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,19 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,09 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,09 %, Volvo Registered (B) -1,00 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.640,00 PKT und steigt um +1,81 %.
Top-Werte: Viohalco +6,08 %, Public Power +4,22 %, Piraeus Port Authority +2,99 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,29 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,08 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,71 %
