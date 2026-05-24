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    "Kein Grund zur Sorge"

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    KI-Hype außer Kontrolle? Bezos sieht darin einen Vorteil

    Amazon-Gründer Jeff Bezos relativiert Blasenängste rund um Künstliche Intelligenz und sieht den Milliardenboom als Motor für Innovation trotz Risiken.

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    "Kein Grund zur Sorge" - KI-Hype außer Kontrolle? Bezos sieht darin einen Vorteil
    Foto: Omer Taha Cetin - AA

    Jeff Bezos, Gründer von Amazon, hat die Bedenken über eine mögliche KI-Blase deutlich relativiert. In einem Interview mit CNBC erklärte er: "Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass es sich um eine Blase handelt, sollten Sie sich darüber keine Sorgen machen, denn diese Blase kurbelt Investitionen an, und viele dieser Investitionen werden sich als sehr vorteilhaft erweisen."

    Bezos, der weiterhin als Executive Chairman bei Amazon tätig ist, betonte damit eine langfristig positive Wirkung selbst überhitzter Marktphasen.

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    Milliarden fließen in den KI-Sektor

    Der aktuelle KI-Boom wird durch Rekordinvestitionen großer Tech-Konzerne getragen. Unternehmen wie Microsoft und Google investieren laut Bericht Milliardenbeträge in Infrastruktur. Die Gesamtausgaben könnten in diesem Jahr mehr als 700 Milliarden US-Dollar erreichen.

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    Auch der KI-Pionier OpenAI wird als Treiber genannt. Dessen Bewertung ist stark gestiegen, während gleichzeitig massiv in Rechenzentren investiert wird. Branchenbeobachter wie OpenAI-Chef Sam Altman warnen jedoch vor überzogener Euphorie.

    "Jedes Experiment wird finanziert"

    Bezos sieht in der aktuellen Phase eine Überhitzung, die jedoch strukturell nützlich sein könne. Er sagte: "Das liegt daran, dass Anleger derzeit noch nicht gelernt haben, zwischen guten und schlechten Ideen zu unterscheiden, und das ist in Ordnung, denn die guten Ideen werden die Verluste ausgleichen."

    Er ergänzte laut CNBC zudem: "Aus zivilisatorischer und gesellschaftlicher Sicht können solche industriellen Zyklen also durchaus sehr positiv sein, da sie den technologischen Fortschritt vorantreiben.

    Parallelen zur Biotech-Blase

    Der Amazon-Gründer verglich die aktuelle Entwicklung mit der Biotech-Blase der 1990er Jahre. Damals führten überzogene Erwartungen zu einem Einbruch, hinterließen jedoch nachhaltige medizinische Innovationen. "Viele Investoren haben bei bestimmten Projekten Geld verloren, aber wir konnten trotzdem alle lebensrettenden Medikamente behalten, die sie erfunden hatten", sagte Bezos.

    Neue KI-Firma für die reale Welt

    Parallel treibt Bezos eigene KI-Projekte voran. Sein Startup Project Prometheus, das mit 6,2 Milliarden US-Dollar gestartet ist, entwickelt KI-Modelle für physische Anwendungen wie Ingenieurwesen und Fertigung.

    Ziel sei ein sogenannter "allgemeiner künstlicher Ingenieur", so Bezos. Er beschrieb das System als "eine sehr, sehr moderne Version" von computergestützter Konstruktionssoftware. Laut Bericht hat er sich bewusst für eine eigenständige Struktur entschieden, um dem Projekt maximale Fokussierung zu geben.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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