🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    "Blut auf den Straßen"

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die KI-Schlacht der Techriesen könnte Anleger Milliarden kosten, warnt Grantham

    Laut Jeremy Grantham zerstört KI ausgerechnet den Burggraben der Tech-Giganten. Anleger könnten die Risiken massiv unterschätzen.

    "Blut auf den Straßen" - Die KI-Schlacht der Techriesen könnte Anleger Milliarden kosten, warnt Grantham

    Der legendäre Investor Jeremy Grantham warnt Anleger vor einem Denkfehler beim KI-Boom. Viele Investoren setzten darauf, dass Künstliche Intelligenz die Dominanz der großen US-Techkonzerne weiter zementieren werde. Doch laut Grantham könnte genau das Gegenteil eintreten. "Wir sind von einer Welt der Monopole in eine Welt des brutalen Wettbewerbs übergegangen", zitiert Fortune den Mitbegründer des Vermögensverwalters GMO aus dem Podcast Excess Returns. "Und wir werden dort jahrelang bleiben, und es wird Blut auf den Straßen fließen."

    Grantham zählt zu den bekanntesten Crash-Warnern der vergangenen Jahrzehnte. Bereits vor dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 hatte er frühzeitig vor Überbewertungen gewarnt. Nun richtet sich sein Blick erneut auf die Wall Street – und insbesondere auf die "Magnificent 7", also die großen Techkonzerne, die den KI-Boom bislang angetrieben haben.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    31.686,54€
    Basispreis
    21,27
    Ask
    × 11,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26.680,91€
    Basispreis
    22,14
    Ask
    × 11,60
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Nach Ansicht des Investors profitierten Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Meta oder Alphabet jahrelang von einer Phase schwacher Regulierung und geringer Konkurrenz. Hohe Gewinnmargen und dominante Marktstellungen seien dadurch überhaupt erst möglich geworden. Doch genau diese Schutzmechanismen würden durch den KI-Wettlauf nun unter Druck geraten.

    Die großen Konzerne investieren inzwischen enorme Summen in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur. Laut einer Analyse der Financial Times wollen Amazon, Google, Meta und Microsoft allein in diesem Jahr zusammen rund 725 Milliarden US-Dollar investieren. Ein großer Teil davon fließt direkt in KI-Projekte. Für Grantham ist das kein Zeichen neuer Monopolmacht, sondern ein kostspieliges Wettrüsten mit ungewissem Ausgang.

    Seiner Ansicht nach wird KI die Gesamtprofitabilität der Unternehmen langfristig nicht deutlich steigern. Stattdessen drohe ein ruinöser Wettbewerb, bei dem die Technologiekonzerne immer höhere Summen investieren müssen, um ihre Position überhaupt zu verteidigen. Als historischen Vergleich verweist Grantham auf den Boom der Minicomputer in den 1970er- und 1980er-Jahren. Damals hätten frühe Nutzer zwar kurzfristige Vorteile gehabt, langfristig sei die Technologie jedoch zum Standard geworden – und die Gewinnmargen hätten sich wieder normalisiert.

     

    Gleichzeitig räumt Grantham ein, dass der KI-Boom die US-Wirtschaft bislang massiv gestützt hat. Ohne die gigantischen Investitionen der Techbranche wären die USA 2023 möglicherweise in eine Rezession geraten. Trotzdem sieht der Investor die aktuelle Lage als gefährlich an. Die Märkte bewerten viele KI-Konzerne weiterhin so, als könnten ihre Margen dauerhaft steigen. Genau das hält Grantham jedoch für zunehmend unrealistisch.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    "Blut auf den Straßen" Die KI-Schlacht der Techriesen könnte Anleger Milliarden kosten, warnt Grantham Laut Jeremy Grantham zerstört KI ausgerechnet den Burggraben der Tech-Giganten. Anleger könnten die Risiken massiv unterschätzen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     