Die KI-Schlacht der Techriesen könnte Anleger Milliarden kosten, warnt Grantham

Grantham zählt zu den bekanntesten Crash-Warnern der vergangenen Jahrzehnte. Bereits vor dem Platzen der Dotcom-Blase und der Finanzkrise 2008 hatte er frühzeitig vor Überbewertungen gewarnt. Nun richtet sich sein Blick erneut auf die Wall Street – und insbesondere auf die "Magnificent 7", also die großen Techkonzerne, die den KI-Boom bislang angetrieben haben.

Der legendäre Investor Jeremy Grantham warnt Anleger vor einem Denkfehler beim KI-Boom. Viele Investoren setzten darauf, dass Künstliche Intelligenz die Dominanz der großen US-Techkonzerne weiter zementieren werde. Doch laut Grantham könnte genau das Gegenteil eintreten. "Wir sind von einer Welt der Monopole in eine Welt des brutalen Wettbewerbs übergegangen", zitiert Fortune den Mitbegründer des Vermögensverwalters GMO aus dem Podcast Excess Returns. "Und wir werden dort jahrelang bleiben, und es wird Blut auf den Straßen fließen."

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Nach Ansicht des Investors profitierten Unternehmen wie Amazon, Microsoft, Meta oder Alphabet jahrelang von einer Phase schwacher Regulierung und geringer Konkurrenz. Hohe Gewinnmargen und dominante Marktstellungen seien dadurch überhaupt erst möglich geworden. Doch genau diese Schutzmechanismen würden durch den KI-Wettlauf nun unter Druck geraten.

Die großen Konzerne investieren inzwischen enorme Summen in Rechenzentren, Chips und KI-Infrastruktur. Laut einer Analyse der Financial Times wollen Amazon, Google, Meta und Microsoft allein in diesem Jahr zusammen rund 725 Milliarden US-Dollar investieren. Ein großer Teil davon fließt direkt in KI-Projekte. Für Grantham ist das kein Zeichen neuer Monopolmacht, sondern ein kostspieliges Wettrüsten mit ungewissem Ausgang.

Seiner Ansicht nach wird KI die Gesamtprofitabilität der Unternehmen langfristig nicht deutlich steigern. Stattdessen drohe ein ruinöser Wettbewerb, bei dem die Technologiekonzerne immer höhere Summen investieren müssen, um ihre Position überhaupt zu verteidigen. Als historischen Vergleich verweist Grantham auf den Boom der Minicomputer in den 1970er- und 1980er-Jahren. Damals hätten frühe Nutzer zwar kurzfristige Vorteile gehabt, langfristig sei die Technologie jedoch zum Standard geworden – und die Gewinnmargen hätten sich wieder normalisiert.

Gleichzeitig räumt Grantham ein, dass der KI-Boom die US-Wirtschaft bislang massiv gestützt hat. Ohne die gigantischen Investitionen der Techbranche wären die USA 2023 möglicherweise in eine Rezession geraten. Trotzdem sieht der Investor die aktuelle Lage als gefährlich an. Die Märkte bewerten viele KI-Konzerne weiterhin so, als könnten ihre Margen dauerhaft steigen. Genau das hält Grantham jedoch für zunehmend unrealistisch.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



