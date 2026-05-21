ZenaTech unterzeichnet Angebot zur Übernahme einer kanadischen Landvermessungsfirma in Alberta und expandiert mit seinem Drone-as-a-Service-Geschäft in den Markt für drohnengestützte Inspektionen in der Öl- und Gasbranche mit jährlichen Zuwachsraten von über 28 %

Vancouver, British Columbia – 21. Mai 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, hat ein Angebot zur Übernahme einer Firma für Landvermessungen und Geomatik mit Sitz in Alberta unterzeichnet, die in drei Provinzen in Westkanada tätig ist. Mit der geplanten Übernahme würde ZenaTech nicht nur die erste Landvermessungsfirma in Kanada übernehmen, sondern auch die erste, die auf den Markt für Drohnendienste im Öl- und Gassektor spezialisiert ist, der jährlich Zuwachsraten von über 28 % verzeichnet.

„Mit dieser geplanten Übernahme setzen wir einen wichtigen strategischen Schritt zur Expansion unseres Drone-as-a-Service-Geschäfts in den kanadischen Öl- und Gassektor, der zu den bedeutendsten Energiemärkten Nordamerikas zählt“, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. „Dieses Unternehmen verfügt über Stammkunden aus dem gewerblichen Bereich, fundierte regionale Fachkenntnisse sowie umfangreiche Erfahrungen in der Betreuung von Vermessungs- und Geomatikprojekten, unter anderem für eine Reihe großer Produzenten. Aus unserer Sicht eröffnet sich hier eine enorme Chance, diese Dienste durch KI-gestützte Drohnentechnologien für Vermessungs-, Kartierungs-, Inspektions- und Infrastrukturüberwachungsanwendungen weiter zu verbessern. Damit wären wir in der Lage, eine Kernkompetenz aufzubauen, die wir diesem wachstumsstarken internationalen Markt anbieten könnten.“

Die in Alberta ansässige Landvermessungsfirma ist spezialisiert auf georäumliche Landvermessung, Geomatik, Kartierung und alle damit verbundenen Umweltdienstleistungen für Öl- und Gasproduzenten in Westkanada. Mit mehreren regionalen Niederlassungen, wie etwa in der Region Grande Prairie, betreut das Unternehmen Projekte in ganz Alberta ebenso wie im Osten von British Columbia und in Saskatchewan. Das Leistungsangebot umfasst Vermessungs- und Kartierungsdienste sowie Unterstützung bei der Standortvorabprüfung für kommerzielle Infrastruktur- und Energieentwicklungsprojekte. Das Unternehmen betreut eine Klientel von Firmenkunden im Öl- und Gassektor, zu denen auch führende kanadische Energieversorger und etablierte Erdgasproduzenten zählen, die an Upstream-Projekten und Infrastrukturentwicklungsprojekten in Westkanada beteiligt sind.

Bemerkenswert ist, dass der Übernahmekandidat Drohnen bereits fest in seine betrieblichen Abläufe integriert hat. In rund 80 % der aktuellen Projekte kommen drohnenbasierte Workflows bei der Vermessung und Geodatenerfassung zur Anwendung. Dies schafft beste Voraussetzungen für die Einbindung neuer Technologien und die Skalierung im operativen Bereich. Die geplante Übernahme korreliert mit ZenaTechs Strategie, etablierte Dienstleistungsfirmen zu übernehmen, die über eine langjährige Stammkundenklientel verfügen und moderne Drohnenautomatisierungs- und KI-Technologien nutzen, um die Erbringung von Vermessungs-, Kartierungs- und Infrastrukturüberwachungsleistungen effizienter und präziser zu gestalten und so langfristige Wertschöpfung zu erzielen.

Die geplante Übernahme erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der internationale Markt für Drohneninspektionen im Öl- und Gassektor laut Marktanalysen mit rund 2,3 Mrd. USD bewertet wird und laut Prognosen eine durchschnittliche jährliche Zuwachsrate von rund 28,5 % erzielen dürfte. Treiber sind hier die zunehmende Akzeptanz von autonomen Inspektions- und Vermessungsdiensten sowie regelkonformen Methoden im Bereich der Energie-Infrastruktur.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen bedarfsorientierten oder abonnementbasierten Zugang zu schnelleren und hochwertigeren drohnenbasierten Hosting-Diensten für Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsmanagement und Präzisionslandwirtschaft, bei dem der mit Eigentum verbundene Investitions- oder Betriebsaufwand entfällt. Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die noch nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und reif für den Einsatz von Drohneninnovationen sind, baut ZenaTech ein globales, multiservicefähiges DaaS-Netzwerk von Standorten auf kommunaler Ebene auf, das bereits über Stammkunden verfügt und stabile Umsätze erzielt. Hier erfolgt die Einbindung modernster Drohnen, die ein Mehr an Schnelligkeit, Präzision, Daten und Sicherheit bringen. Das Unternehmen setzt auch in Zukunft auf den Ausbau seines internationalen Geschäfts und Standortnetzwerks sowie auf die Einbindung von Drohnen und neuen Dienstleistungen.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft sowie sein globales Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für Vermessung, Überwachung, Inspektion, Ortung, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet, die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Hochdruckreinigung und Inspektion im kommerziellen und staatlichen Bereich entwickelt wurde und die IQ Quad wird für Landvermessungen eingesetzt.

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Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „vorhersehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Jurisdiktionen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat, beschrieben sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

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Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,83 % und einem Kurs von 1,112EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.