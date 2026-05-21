Traction Uranium kündigt Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora an

Hubschraubergestützte Erkundungsarbeiten sollen die Grundlage für eine bevorstehende Flugvermessung über höffigen Flächen auf 17 km Streichlänge im Athabasca-Becken schaffen

21. Mai 2026 (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein hubschraubergestütztes Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan plant. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Das Projekt erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Die geplanten Felderkundungsarbeiten werden voraussichtlich eine hubschraubergestützte Überprüfung des Projektgeländes umfassen, was auch eine visuelle Inspektion der vorrangigen Zielgebiete, eine Bewertung der Zugänglichkeit und logistischer Aspekte, eine Prüfung der potenziellen Bereitstellungsbereiche und Landeplätze sowie eine Bewertung der lokalen Geländebedingungen einschließen könnte. Das Erkundungsprogramm soll der Unterstützung der bereits von Traction angekündigten bevorstehenden radiometrischen und magnetischen Flugvermessung dienen, indem es den Zugang, das Terrain und die logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projekt Aurora überprüft. Die während des Erkundungsprogramms erfassten Informationen werden voraussichtlich zur Planung der Vermessung und der Koordination vor Ort beitragen, da in dessen Zuge die möglichen Bereitstellungsbereiche bewertet, die Zugänglichkeit für den Hubschrauber erwogen und vorrangige Gebiete für eine effiziente Durchführung der Vermessung ermittelt werden.

„Mit diesem Erkundungsprogramm kommt Aurora der aktiven Durchführung von Feldarbeiten ein Stück näher“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. „Durch die Einschätzung der Zugangs-, Gelände- und logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projektgebiet können wir dazu beitragen, dass die Vermessung effizient verläuft, und sicherstellen, dass dabei aussagekräftige Explorationsdaten erfasst werden.“