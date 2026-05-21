🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTraction Uranium AktievorwärtsNachrichten zu Traction Uranium
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Traction Uranium kündigt Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora an

    Traction Uranium kündigt Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora an
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Hubschraubergestützte Erkundungsarbeiten sollen die Grundlage für eine bevorstehende Flugvermessung über höffigen Flächen auf 17 km Streichlänge im Athabasca-Becken schaffen

     

    21. Mai 2026 (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein hubschraubergestütztes Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan plant. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. („Cosa“), dem zugrunde liegenden Eigentümer und Betreiber des Projekts, die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist. Das Projekt erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

     

    Die geplanten Felderkundungsarbeiten werden voraussichtlich eine hubschraubergestützte Überprüfung des Projektgeländes umfassen, was auch eine visuelle Inspektion der vorrangigen Zielgebiete, eine Bewertung der Zugänglichkeit und logistischer Aspekte, eine Prüfung der potenziellen Bereitstellungsbereiche und Landeplätze sowie eine Bewertung der lokalen Geländebedingungen einschließen könnte. Das Erkundungsprogramm soll der Unterstützung der bereits von Traction angekündigten bevorstehenden radiometrischen und magnetischen Flugvermessung dienen, indem es den Zugang, das Terrain und die logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projekt Aurora überprüft. Die während des Erkundungsprogramms erfassten Informationen werden voraussichtlich zur Planung der Vermessung und der Koordination vor Ort beitragen, da in dessen Zuge die möglichen Bereitstellungsbereiche bewertet, die Zugänglichkeit für den Hubschrauber erwogen und vorrangige Gebiete für eine effiziente Durchführung der Vermessung ermittelt werden.

     

    „Mit diesem Erkundungsprogramm kommt Aurora der aktiven Durchführung von Feldarbeiten ein Stück näher“, so Jared Suchan, Chief Executive Officer von Traction. „Durch die Einschätzung der Zugangs-, Gelände- und logistischen Bedingungen auf dem gesamten Projektgebiet können wir dazu beitragen, dass die Vermessung effizient verläuft, und sicherstellen, dass dabei aussagekräftige Explorationsdaten erfasst werden.“

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Traction Uranium kündigt Felderkundungsprogramm auf dem Uranprojekt Aurora an Hubschraubergestützte Erkundungsarbeiten sollen die Grundlage für eine bevorstehende Flugvermessung über höffigen Flächen auf 17 km Streichlänge im Athabasca-Becken schaffen 21. Mai 2026 (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     