Vizsla Silver ernennt Guillermo Hernandez zum Vizepräsidenten für Exploration und befördert Jesus Velador zum Chefgeologen

VANCOUVER, KANADA (21. Mai 2026) / IRW-Press / Vizsla Silver Corp. (TSX: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G31) („Vizsla Silver“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silve ... – freut sich, die Ernennung von Guillermo Hernandez zum Vice President of Exploration bei Vizsla Silver bekannt zu geben. Herr Hernandez war in leitenden Führungspositionen bei Lundin Gold, Luca Mining und Outcrop Silver tätig und bringt 20 Jahre internationale Erfahrung in der Mineralexploration mit. Seine Ernennung folgt auf die Beförderung von Jesus Velador vom VP Exploration zum Chefgeologen von Vizsla Silver. Beide Änderungen treten sofort in Kraft.

„Was Jesus in den letzten vier Jahren bei Panuco mit aufgebaut hat, ist bemerkenswert, und wir stehen erst am Anfang“, erklärte Michael Konnert, President und CEO. „Von den Entdeckungen bei Napoleon und Copala über eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie bis hin zu den Entwicklungsmeilensteinen, die wir derzeit umsetzen, hat er Vizsla Silver durch den Übergang von der Explorationsphase zur Entwicklungsreife geführt. Seine Beförderung zum Chefgeologen spiegelt diesen Beitrag wider und stellt sicher, dass sein Fachwissen auch weiterhin im Mittelpunkt des Projekts steht, während wir auf die Produktion zusteuern. Darüber hinaus stärkt die Ernennung von Guillermo unser ohnehin schon starkes technisches Team. Seine Erfahrung mit hochgradigen Silber- und Goldsystemen in Lateinamerika und seine Erfolgsbilanz bei der Erschließung von Ressourcen machen ihn genau zur richtigen Person, um unser Explorationsprogramm in sein nächstes Kapitel zu führen.“

Dr. Velador, Chefgeologe, kommentiert: „Guillermos fundiertes technisches Wissen, sein strategisches Gespür und seine Erfahrung mit hochgradigen Silberlagerstätten sind genau das, was dieser Bezirk benötigt. Sein Hintergrund in den Bereichen Entdeckung, Ressourcendefinition und Übergang zur Erschließung ist nicht nur direkt auf die aktuelle Situation von Panuco anwendbar, sondern auch auf die Ziele, die wir in den kommenden Jahren erreichen wollen. Das Explorationspotenzial des Gebiets ist nach wie vor beträchtlich, und ich freue mich darauf, mit unserem gestärkten Team voranzukommen, während wir dieses Potenzial weiter erschließen.“