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    Valona Intelligence von Gartner Magic Quadrant 2026 zum „Leader" für Plattformen zur Markt- und Wettbewerbsbeobachtung ernannt

    Valona Intelligence von Gartner Magic Quadrant 2026 zum „Leader für Plattformen zur Markt- und Wettbewerbsbeobachtung ernannt
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    HELSINKI, 21. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence gab heute bekannt, dass das Unternehmen im erstmals erschienenen Gartner Magic Quadrant 2026 for Competitive and Market Intelligence (CMI) Platforms (Plattformen zur Wettbewerbs- und Marktbeobachtung) zum „Leader" ernannt wurde.

    Valona Logo

    Gartner bewertet Anbieter anhand ihrer Fähigkeit zur Umsetzung und der Vollständigkeit ihrer Vision. Nach Einschätzung von Valona spiegelt die Positionierung als „Leader" das seit zwei Jahrzehnten bestehende Engagement von Valona wider, entscheidungsreife Einsichten zum Markt- und Wettbewerbsumfeld bereitzustellen. Dabei werden KI-gestützte Markt- und Wettbewerbsbeobachtung in Echtzeit, tiefgehende Branchenspezialisierung sowie Analystenkompetenz in einer einzigen Plattform kombiniert, die komplexe Organisationen weltweit zur unternehmerischen Entscheidungsfindung nutzen.

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    „20 Jahre lassen sich nicht abkürzen. Die meisten KI-Lösungen in diesem Bereich basieren auf generischen Daten. Unsere KI wurde auf der Grundlage von über zwanzig Jahren sorgfältig kuratierter und verifizierter Markt- und Wettbewerbsinformationen trainiert, was nur aufgrund unserer langjährigen Präsenz als weltweit führende Plattform möglich war. Mit unserer jüngsten Übernahme von A-INSIGHTS liefern wir eine umfassende Infrastruktur, die nun auch quantitative Finanz- und Handelsdaten mit unseren präzisen qualitativen Markteinblicken kombiniert. So können unserer Kunden noch schneller und verlässlicher erkennen, was sich in ihren Märkten verändert und welchen Preis sie zahlen würden, wenn sie diese Entwicklungen verpassen", sagte Kimmo Havu, Chief Executive Officer (CEO) von Valona.

    Gartner erklärt, dass diese Erweiterung die Nutzung und Wirkung von Erkenntnissen maximiert und CMI-Teams befähigt, von Produzenten von Inhalten zu Kuratoren und Koordinatoren von KI-gestütztem Wissen zu transformieren.

    Einzelne verfügbare KI-Tools können Recherchen erstellen. Was Organisationen brauchen, sind Einblicke, die die richtigen Verantwortlichen im richtigen Format erreichen, automatisch und skalierbar und genau in dem Moment, in dem Entscheidungen getroffen werden.

    „Jede validierte Erkenntnis, die Valona liefert, lässt sich bis zu ihren originären Quellen zurückverfolgen. Diese Transparenz schafft ein Maß an Vertrauen, das Entscheidungen mit hoher Tragweite erfordern und das allgemein zugängliche KI-Tools nicht bieten können. Das agentische KI-System von Valona und die Integration über Model Context Protocol (MCP) bedeuten, dass validierte Markt- und Wettbewerbserkenntnisse jetzt direkt in den eigenen Microsoft Copilot-, Salesforce- und anderen Unternehmenslösungen der Kunden verfügbar sind und sofortigen Mehrwert in der gesamten Organisation bieten", ergänzt Stuart Reynish, Chief Product Officer (CPO) von Valona.

    Gartner-Quellenangabe

    Gartner, Magic Quadrant for Competitive and Market Intelligence Platforms, Rahim Kaba, Dan Tolan, Chris Meering, Ethan Budgar, 21. April 2026.

    Gartner-Haftungsausschluss Gartner empfiehlt keine in seinen Publikationen dargestellten Unternehmen, Anbieter, Produkte oder Dienste und rät Technologienutzern nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Einstufungen auszuwählen. Gartner-Veröffentlichungen beruhen auf den Meinungen der Business‑ und Technology‑Insights‑Organisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt in Bezug auf diese Veröffentlichung jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

    GARTNER und MAGIC QUADRANT sind Marken von Gartner, Inc. und/oder von verbundenen Unternehmen.

    Informationen zu Valona Intelligence

    Valona Intelligence ist die führende Plattform für Markt- und Wettbewerbsinformationen für globale Unternehmen. Das Unternehmen ist ein Forrester Wave Leader und genießt seit 1999 das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen. Die KI-gestützte Plattform von Valona beobachtet globale Märkte anhand von mehr als 200 000 verifizierten Quellen und liefert Echtzeitanalysen zu Wettbewerbsbewegungen, Markttrends und regulatorischen Entwicklungen. Weitere Informationen finden Sie auf valonaintelligence.com

    Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2983139/Valona_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/valona-intelligence-von-gartner-magic-quadrant-2026-zum-leader-fur-plattformen-zur-markt--und-wettbewerbsbeobachtung-ernannt-302778934.html



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