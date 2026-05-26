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    Kursziel erhöht

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    Diese Aktie könnte laut JPMorgan massiv vom KI-Rechenzentrumsboom profitieren

    JPMorgan sieht bei Ameren durch den KI-Rechenzentrumsboom deutliches Kurspotenzial für die kommenden Jahre.

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    Kursziel erhöht - Diese Aktie könnte laut JPMorgan massiv vom KI-Rechenzentrumsboom profitieren
    Foto: Dall-E

    Der Boom rund um Künstliche Intelligenz sorgt nicht nur bei Technologieunternehmen für neue Wachstumsfantasien. Auch Energieversorger geraten zunehmend in den Fokus der Wall Street. Denn mit dem rasanten Ausbau von KI-Anwendungen steigt weltweit der Bedarf an leistungsstarken Rechenzentren – und damit auch der Stromverbrauch.

    Genau hier sieht JPMorgan nun großes Potenzial für den US-Versorger Ameren und hat die Aktie deshalb von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig erhöhte JPMorgan das Kursziel von 120 auf 126 US-Dollar.

    Datenzentren werden zum neuen Wachstumstreiber

    Laut JPMorgan-Analyst Jeremy Tonet mehren sich die Hinweise darauf, dass Ameren zu den Versorgern gehören könnte, die besonders stark vom Ausbau energieintensiver Rechenzentren profitieren. In einer Mitteilung an Kunden erklärte Tonet, die zunehmenden Vertragsabschlüsse im Bereich Data Center würden das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens stärken.

    Besonders relevant sind dabei neue Stromliefervereinbarungen von Ameren in den Bundesstaaten Illinois und Missouri. Dort positioniert sich der Konzern zunehmend als Energiepartner für Betreiber großer Rechenzentren.

     

    Missouri entwickelt sich zum strategischen Vorteil

    Vor allem Missouri könnte sich nach Einschätzung von JPMorgan als entscheidender Wettbewerbsvorteil erweisen.

    Tonet hob insbesondere das regulatorische Umfeld hervor, das durch spezielle Tarifmodelle für Großverbraucher und stabile politische Rahmenbedingungen geprägt sei. Dies unterstütze sowohl die Wirtschaftlichkeit großer Infrastrukturprojekte als auch die Interessen von Verbrauchern und Unternehmen.

    Während Illinois in den vergangenen Jahren regulatorisch angepasst worden sei und weiterhin Stabilität biete, verfüge Missouri laut JPMorgan über ein robusteres politisches Umfeld. Besonders die geringere politische Unsicherheit im Vergleich zu anderen Bundesstaaten könnte für langfristige Investitionsentscheidungen von Bedeutung sein.

    KI-Boom erhöht Strombedarf drastisch

    Die Einschätzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Energieversorger zunehmend als indirekte Gewinner des KI-Booms betrachtet werden. Große Technologieunternehmen investieren Milliardenbeträge in neue Rechenzentren, deren Energieverbrauch deutlich über klassischen Unternehmensstandorten liegt.

    Marktbeobachter rechnen damit, dass der Strombedarf von KI-Anwendungen und Cloud-Infrastruktur in den kommenden Jahren erheblich steigen wird. Davon könnten insbesondere Versorger profitieren, die über stabile Netzinfrastruktur, regulatorische Unterstützung und verfügbare Kapazitäten verfügen.

    Ameren scheint sich laut JPMorgan frühzeitig in diesem Umfeld zu positionieren.

    Analysten bleiben dennoch gespalten

    Trotz der optimistischen Neubewertung bleibt die Wall Street bei Ameren nicht einheitlich positioniert. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit neun der insgesamt 18 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie mit "Strong Buy" ein. Die übrigen neun Experten raten dagegen lediglich zum Halten der Aktie.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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