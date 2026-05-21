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    Kritik an Millionen-Abfindung für Vonovia-Ex-Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktionäre kritisieren hohe Abfindung für Rolf Buch
    • Aufsichtsrat verteidigt Verträge als marktüblich
    • Neuer CEO fordert starke Vonovia für den Wohnungsmarkt
    Kritik an Millionen-Abfindung für Vonovia-Ex-Chef
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BOCHUM (dpa-AFX) - Aktionärsvertreter haben sich bei der Vonovia -Hauptversammlung kritisch zur Höhe der Abfindungszahlungen an den früheren Vorstandschef Rolf Buch geäußert. Der Manager hatte das Unternehmen vor Ende seines ursprünglichen Vertrages zum Jahresende 2025 verlassen. Seine Abfindung betrug knapp 5,8 Millionen Euro. Hinzu kommen weitere Zahlungen in Millionenhöhe.

    "Wenn hier Verträge eingehalten wurden, findet das grundsätzlich unsere Zustimmung", sagte Daniel Vos von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger vor mehreren hundert Aktionärinnen und Aktionären in Bochum. Es sei aber zu fragen: "Wie konnten Vertragskonditionen so entstehen, die die aktuell diskutierten Abfindungen überhaupt ermöglichen?" Dies führe zu einer grundsätzlichen Governance-Frage: "Ist es wirklich angemessen, dass die Rolle einer einzelnen Person eine solche wirtschaftliche Dimension erreicht für ein Unternehmen?"

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    Aktionärsvertreter: Abfindungsregelungen "unzureichend"

    Hendrik Schmidt von der Fondsgesellschaft DWS bezeichnete die Regelungen bei Beendigungen von Vorstandsmandaten als "unzureichend und nicht im Sinne der Aktionäre".

    Die Aufsichtsratsvorsitzende Clara C. Streit verwies in ihrer Antwort auf den Vertrag mit Buch, der auf der Grundlage des geltenden Vergütungssystems abgeschlossen worden sei. Der Aufsichtsrat habe die Angemessenheit der Vergütung regelmäßig überprüft. Die Angemessenheit sei außerdem durch einen unabhängigen Vergütungsberater bestätigt worden. "Die mit Herrn Buch vereinbarten Regelungen zur vorzeitigen Beendung sind unserer Ansicht nach marktüblich."

    Aufsichtsratschefin: Verträge nach gültigen Vorgaben abschließen

    Der Aufsichtsrat habe und werde Vorstandsverträge stets gemäß den Vorgaben abschließen, die gesetzlich durch das Vorstandsvergütungssystem und den dann gültigen deutschen Corporate Governance Kodex gesetzt seien, so Streit weiter. Streit ist auch Vorsitzende der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, die Empfehlungen für gute Unternehmensführung gibt.

    Neben der Abfindung erhält Buch eine Entschädigung für ein sogenanntes nachträgliches Wettbewerbsverbot, also dafür, dass er ein Jahr lang nicht in Konkurrenz zu Vonovia arbeiten darf. Zunächst erhält er dafür im laufenden Jahr 3,3 Millionen Euro. Der genaue Betrag wird später bestimmt. Außerdem bekommt Buch knapp 211.000 virtuelle Vonovia-Aktien, deren Wert Anfang 2028 ausgezahlt werden soll.

    Neuer CEO: Gesellschaft braucht "starke Vonovia"

    Der neue Vorstandschef Luka Mucic betonte in seiner Rede die Bedeutung von Deutschland größtem Wohnungsunternehmen: "Die Gesellschaft braucht eine starke und verlässliche Vonovia", sagte er. "Wir sehen uns als Teil der Lösung, um den Herausforderungen auf dem Wohnungsmarkt zu begegnen: mit bezahlbaren Mieten, mit Neubau und mit Investitionen in den Klimaschutz."

    Vonovia bewirtschaftete Ende März in Deutschland knapp 471.000 eigene Wohnungen. In Schweden waren es rund 40.000 und in Österreich etwa 20.000, zusammen also knapp 531.000 Wohnungen. Die monatliche Durchschnittsmiete in Deutschland lag Ende März bei 8,26 Euro pro Quadratmeter, 3,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./tob/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,02 % und einem Kurs von 22,35 auf Tradegate (21. Mai 2026, 14:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um +1,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 18,67 Mrd..

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 23,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +2,91 %/+70,02 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Vonovia-Aktie: Auf der HV wurde eine Dividende von €1,25 je Aktie (Auszahlung 26.05.2026) beschlossen, mit erwartetem Dividendenabschlag/Ex‑Tag‑Verlust. Technisch gilt die Aktie als angeschlagen (unter Kurz-/Mittel-/Langfrist‑Durchschnitten, mögliche SKS, Risiko Rücksetzer bis ca. 76% Retracement). Fundamental sorgen höhere Zinsen/Inflation und geopolitische Risiken für Belastung der Finanzierungskosten und des Geschäftsmodells.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

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    dpa-AFX
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    Verfasst von dpa-AFX
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