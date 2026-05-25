KI-Schock an den Börsen: Asien überholt den Westen im Rekordtempo

Die Spitzenplätze bleiben zwar bei den Vereinigten Staaten, China, Japan, Hongkong und Indien, doch darunter verschiebt sich die Struktur der globalen Kapitalmärkte deutlich.

Ein durch Künstliche Intelligenz getriebener Boom verändert laut CNBC die Rangfolge der weltweiten Aktienmärkte. Taiwan ist inzwischen der sechstgrößte Aktienmarkt der Welt und hat Kanada überholt. Südkorea kletterte auf Rang acht und verdrängte damit das Vereinigte Königreich. Daten von HSBC zeigen eine klare Verschiebung hin zu den asiatischen Halbleiterzentren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Halbleiter als dominierende Marktkraft

Die Dynamik wird fast vollständig von KI-nahen Technologieunternehmen getragen. In Taiwan dominiert TSMC inzwischen mehr als 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung. In Südkorea stellen Samsung Electronics und SK Hynix gemeinsam einen Rekordanteil von 42,2 Prozent im Kospi-Index.

"Beide Indizes sind praktisch zu Indikatoren für die KI- und Halbleiterbranche geworden", sagte June Chua von Manulife Investment Management gegenüber CNBC.

Geschwindigkeit überrascht Marktstrategen

Auch Marktbeobachter zeigen sich von Tempo und Konzentration des Aufstiegs überrascht. Billy Leung von Global X ETFs erklärte: "Zu den Top-10-Umschichtungen kommt es in etwa in jedem Zyklus, meist jedoch im Zuge eines inländischen Booms, eines großen Börsengangs oder einer langjährigen Outperformance."

KI-Nachfrage erzeugt Preisdruck und Risiko

Laut Goldman Sachs treibt vor allem die Hardware-Seite der KI den Markt. Strategen wie Tim Moe verweisen auf eine explosionsartige Nachfrage nach Rechenleistung durch sogenannte agentische KI, die zu Engpässen bei Chips führt und die Preissetzungsmacht der Hersteller stärkt.

Gleichzeitig wächst die Verwundbarkeit. Südkoreanische Aktien fielen zuletzt stark, nachdem ausländische Investoren rund 13 Milliarden US-Dollar abgezogen hatten. Auch Unsicherheit rund um Samsung Electronics verstärkte die Schwankungen.

Konzentrationsrisiken nehmen zu

Raman Aylur Subramanian, globaler Leiter für regionale Index-Research-Lösungen bei MSCI, sagte, dass die durch KI ausgelöste Neubewertung in diesem Jahr auf geopolitische Schocks und veränderte Zinserwartungen getroffen sei. Dadurch sei das erste Quartal 2026 "für die globalen Märkte und Multi-Asset-Portfolios besonders turbulent" gewesen.

Auch HSBC sieht begrenztes weiteres Aufwärtspotenzial durch diese Struktur.

Parallelen zu anderen konzentrierten Märkten

Ähnliche Risiken zeigen sich international. Märkte wie Saudi-Arabien oder Dänemark sind stark von einzelnen Unternehmen geprägt, etwa Saudi Aramco oder Novo Nordisk. Beide Märkte reagierten zuletzt empfindlich auf Rohstoffpreise beziehungsweise Nachfrageerwartungen.

Die KI-Revolution verschiebt nicht nur Branchen, sondern ganze Börsenhierarchien. Doch die extreme Konzentration auf wenige Technologiewerte macht den Aufstieg von Taiwan und Südkorea zugleich dynamisch und fragil.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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