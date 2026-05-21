Forge Resources gibt vielversprechendes Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Alotta im Yukon bekannt

Vancouver, British Columbia – 21. Mai 2026 / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG) (OTCQB: FRGGF) (FWB: 5YZ) („FRG“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die ersten Ziele und Zielsetzungen für sein geplantes, 5.000 m umfassendes Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Alotta bekannt zu geben, das sich im Dawson Range Gold Belt im Yukon befindet (Abbildung 1). Die erste Bohrrunde wird etwa 2.500 m in acht Bohrlöchern umfassen und mindestens vier Ziele erproben, wobei der Beginn der Arbeiten für den 25. Mai 2026 geplant ist. Dabei werden kürzlich identifizierte geophysikalische Ziele erprobt, die Interpretationen zufolge ein starkes Gold-Kupfer-Porphyr-Potenzial aufweisen.

Höhepunkte:

- Im Rahmen der Diamantbohrungen werden mehrere kürzlich identifizierte geophysikalische Ziele hinsichtlich ihres Gold-Kupfer-Porphyr-Potenzials in den Zonen Payoff, Severance und Commission erprobt. Diese neuen Porphyrziele wurden noch nie direkt bebohrt, doch in früheren Bohrlöchern wurden entlang der Ränder dieser geophysikalischen magnetischen Anomalien bedeutsame mineralisierte Abschnitte verzeichnet, einschließlich 78,00 m mit einem Gehalt von 1,31 g/t Gold in Bohrloch ALT-25-012 (Zone Payoff, siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025), 76,86 m mit einem Gehalt von 0,18 g/t Gold und 0,046 % Kupfer (Zone Commission, siehe Pressemitteilung vom 15. Januar 2026) sowie 53,96 m mit einem Gehalt von 0,28 g/t Gold und 0,047 % Kupfer (Zone Severance, siehe Pressemitteilung vom 7. August 2025).

- In der Zone Payoff sind Step-out-Bohrungen geplant, um die bedeutsamen Bohrabschnitte der Goldmineralisierung zu erweitern. Die Bohrlöcher 2026 werden starke geochemische Gold- und Multi-Element-Anomalien im Boden östlich und nördlich von Bohrloch ALT-23-001 anpeilen, das 211 m mit einem Gehalt von 0,47 g/t Gold ergab, einschließlich 22,45 m mit einem Gehalt von 1,09 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 29. Februar 2024).

- In der Zone Alimony sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Entdeckungsbohrloch ALT-25-013 weiter zu verfolgen, das 73,32 m mit einem Gehalt von 0,82 g/t Gold ergab, einschließlich 36,04 m mit einem Gehalt von 1,41 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025).

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte: „Die Integration neuer geophysikalischer und geochemischer Daten in unsere geologischen Interpretationen hat es uns ermöglicht, einige äußerst vielversprechende Ziele auf dem Projekt Alotta zu identifizieren. Da die Mobilisierung unmittelbar bevorsteht, freuen wir uns, einen Bohrplan bekannt zu geben, der darauf ausgerichtet ist, die Ursachen für die umfangreiche Mineralisierung zu entdecken, die wir bis dato im Konzessionsgebiet vorgefunden haben. Unser Team ist davon überzeugt, dass das Projekt Alotta das Potenzial aufweist, die nächste Kupfer-Porphyr-Lagerstätte im Dawson Range Gold Belt im Yukon zu beherbergen, und wir befinden uns in einer günstigen Position, um dieses Potenzial im Jahr 2026 zu erschließen.“

Abbildung 1: Der Dawson Range Gold Belt ist ein äußerst vielversprechender metallogener Gürtel, der das Konzessionsgebiet Alotta beinhaltet. Aktuelle Re-Os-Datierungen (siehe Pressemitteilung vom 5. Mai 2026).

Abbildung 2: Gesamte Magnetfeldintensität – vertikales integrales analytisches Signal. Gestrichelte Linien zeigen die Standorte von scheinbaren kreisförmigen magnetischen Hochs, die von Tiefs umgeben sind, wobei rote gestrichelte Linien den Standorten von 3D-Magnetikanomalien entsprechen (Abbildung 3).

Zone Payoff:

Die Zone Payoff ist ein Gebiet mit stark anomalen Gesteins- und Bodenproben, das Teil einer 4,5 mal 1,7 km großen Gold-Kupfer-Molybdän-±-Arsen-Anomalie ist, die in Gesteinsproben bis zu 8,73 g/t Gold und in Bodenproben 1.965 ppb Gold ergab. Das Gebiet stimmt mit einer in Ost-West-Richtung verlaufenden, 1,5 km langen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalie sowie mit einer Anhäufung von magnetischen Hochs überein, die von magnetischen Tiefs umgeben sind – Merkmale, die oftmals in Porphyrsystemen zu beobachten sind.

Das Unternehmen hat zwei Ziele in der Zone Payoff abgegrenzt:

- 3D-Magnetikinversionsdaten (siehe Pressemitteilung vom 13. Mai 2026) haben einen vielversprechenden magnetischen Körper westlich der bisherigen Bohrungen in der Zone Payoff abgegrenzt. Diese Anomalie befindet sich entlang der Flanken einer weitverbreiteten Goldmineralisierung und könnte eine magmatische Quelle darstellen, die für die weitverbreitete Mineralisierung in der Zone Payoff verantwortlich ist (Abbildung 3).

- Step-out-Bohrungen zur Erweiterung der mineralisierten Ausdehnung der Zone Payoff südlich und nördlich der bestehenden Bohrungen. Bis dato haben Bohrungen eine weitverbreitete Goldmineralisierung in einem Gebiet von etwa 500 mal 150 m identifiziert (Tabelle 1), die nach wie vor in alle Richtungen offen ist.

Abbildung 3: 3D-Modell der MVI-Magnetikinversionsdaten vom Konzessionsgebiet Alotta. Die beiden Apophysen sind eingekreist und entsprechen den magnetischen Anomalien in Abbildung 2. Blickrichtung Norden.

Tabelle 1: Highlights der Diamantbohrungen – Zone Payoff

Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (%) Zone Payoff ALT-23-001 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 7,35 219 211,65 0,47 0,68 0,019 0,005 einschließlich 54 57 3,00 5,78 4,93 0,028 0,0009 und einschließlich 97,55 120 22,45 1,09 1,58 0,023 0,004 einschließlich 104,97 105,61 0,64 9,21 45,1 0,33 0,006 ALT-23-002 Pressemitteilung vom 29. Februar 2024 62,86 162 99,14 0,32 0,70 0,015 0,0025 ALT-25-008 Pressemitteilung vom 7. August 2025 43,37 53,47 10,10 0,58 0,35 0,009 0,001 118,79 264 145,21 0,39** 0,667 0,017 0,0004 einschließlich 146,00 264,00 118,00 0,44** 0,32 0,018 0,0004 einschließlich 229,51 250,00 20,49 0,81** 0,31 0,02 0,0004 einschließlich 242,25 243,51 1,26 7,70** 1,04 0,016 0,0008 einschließlich 242,25 242,95 0,70 13,54** 1,75 0,016 0,0012 ALT-25-009 Pressemitteilung vom 7. August 2025 67,54 68,93 1,39 1,39 0,54 0,004 0,0007 149,13 234,40 85,27 0,37 0,56 0,015 0,0003 einschließlich 149,13 202,35 53,22 0,48 0,55 0,016 0,0003 einschließlich 173,08 181,69 8,61 1,08 0,21 0,016 0,0003 ALT-25-012 Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025 54,45 65,31 10,86 0,35 0,54 0,019 0,0004 176 185 9,00 0,41 0,246 0,014 0,0012 223 301 78,00 0,81** 1,44 0,021 0,0003 einschließlich 256,23 301 44,77 1,31** 2,22 0,024 0,0004 einschließlich 284,93 293,1 8,17 6,22** 9,3 0,070 0,0006 einschließlich 286 289,15 3,15 15,25** 17,31 0,129 0,0012 einschließlich 286 287,15 1,15 8,85 24,5 0,08 0,0006 und einschließlich 287,15 288,4 1,25 30** 20,8 0,243 0,0029 327,94 339 11,06 0,34 0,585 0,02 0,0002

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

**Auf die Proben innerhalb des zusammengesetzten Abschnitts wurde eine Gehaltsobergrenze von 30 g/t Au angewendet.

Zone Severance:

Der Kern der Zone Severance ist ein 550 mal 450 m großes Gebiet, das durch eine überlappende geochemische Gold-, Kupfer- und Molybdänanomalie im Boden definiert ist, wobei Gesteinsproben außerdem Werte von bis zu 1,21 g/t Gold und 0,35 % Kupfer ergaben. Das Gebiet stimmt mit eigenständigen Aufladbarkeits- und Resistivitätsanomalien sowie mit einem eigenständigen kreisförmigen magnetischen Hoch überein, das von einem magnetischen Tief umgeben ist (Abbildung 2). Bis dato wurden nur fünf Bohrlöcher in Abständen von 650 m abgeschlossen.

Es sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Bohrloch ALT-25-007 nachzuverfolgen, das bei Bohrungen in der Nähe des Zentrums der Magnetikanomalie über beträchtliche Intervalle hinweg äußerst vielversprechende Gold- und Kupfergehalte ergab. Im Rahmen dieser Bohrungen wird auch das Zentrum eines markanten magnetischen Hochs erprobt (Tabelle 2).

Tabelle 2: Highlights der Diamantbohrungen – Zone Severance

Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (%) Zone Severance ALT-25-007 Pressemitteilung vom 7. August 2025 37,18 91,14 53,96 0,28 1,06 0,047 0,004 einschließlich 38,46 60,00 21,54 0,34 1,47 0,042 0,003 147,3 148,5 1,2 3,87 0,55 0,028 0,0007 251,52 305 53,48 0,45 0,21 0,016 0,001 einschließlich 271,15 273 1,85 5,45 0,33 0,012 0,0025 und einschließlich 295 305 10,00 0,59 0,22 0,019 0,0024 ALT-25-011 Pressemitteilung vom 8. September 2025 23,71 54,30 30,59 0,34 0,34 0,025 0,003 einschließlich 31,57 40,00 8,43 0,56 0,33 0,024 0,002 152,32 212,29 59,97 0,35 0,18 0,019 0,001 236,88 289,15 52,27 0,25 0,21 0,012 0,0005 einschließlich 236,88 263,00 26,12 0,42 0,20 0,014 0,0003 einschließlich 250,89 261,00 10,11 0,77 0,29 0,015 0,0002 einschließlich 260,45 261,00 0,55 5,74 0,71 0,023 0,0003 ALT-25-010 Pressemitteilung vom 8. September 2025 einschließlich 22,14 53,85 31,71 0,36 0,14 0,018 0,003 und einschließlich 219,00 227,00 8,00 0,48 0,15 0,020 0,004

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Zone Commission:

Die Zone Commission wird durch ein markantes magnetisches Hoch definiert, das von eigenständigen magnetischen Tiefs und anomaler Bodenchemie mit Gold, Kupfer und ±Molybdän umgeben ist (Abbildung 2).

Für 2026 sind Diamantbohrungen geplant, um das markante magnetische Hoch zu erproben, das mit einer 3D-Magnetikanomalie übereinstimmt und sich etwa 400 m westlich von Bohrloch ALT-25-014 befindet, das eine weitverbreitete Gold- und Kupfermineralisierung sowie intensive Stockwork-Zonen ergab, die durch Quarz±Pyrit±Molybdänit±Chalkopyrit in porphyrischem Gestein aus der späten Kreide gekennzeichnet sind (Tabelle 3).

Tabelle 3: Highlights der Diamantbohrungen – Zone Commission

Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (%) Zone Commission ALT-25-014 Pressemitteilung vom 15. Januar 2026 29,32 143,26 113,94 0,17 1,00 0,04 0,008 einschließlich 29,32 49,99 20,67 0,26 1,39 0,044 0,007 und einschließlich 66,40 143,26 76,86 0,18 1,06 0,046 0,010 einschließlich 135,12 143,26 8,14 0,32 0,52 0,054 0,014

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Zone Alimony:

Die Zone Alimony ist von einer 400 mal 450 m großen Gold-Molybdän-Bodenanomalie geprägt, die an den Rändern einer kreisförmigen Magnetikanomalie liegt (Abbildung 2).

Es sind Step-out-Bohrungen geplant, um die Ergebnisse von Bohrloch ALT-25-013 nachzuverfolgen – dem einzigen Bohrloch in der Zone Alimony, das über lange Intervalle hinweg bedeutsame Goldgehalte ergab.

Tabelle 4: Highlights der Diamantbohrungen – Zone Alimony

Von (m) Bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Mo (%) Zone Alimony ALT-25-013 Pressemitteilung vom 16. Dezember 2025 35,29 147,52 112,23 0,66 0,611 0,013 0,0002 einschließlich 35,29 36,12 0,83 8,20 7,9 0,018 0,0013 einschließlich 74,2 147,52 73,32 0,82 0,56 0,014 0,0001 einschließlich 91,99 147,52 55,53 1,04 0,6 0,015 0,0002 einschließlich 109,56 145,6 36,04 1,41 0,55 0,013 0,0001 einschließlich 144 145,6 1,6 25,80 3,14 0,01 0,0002 282,49 311,14 28,65 0,25 0,84 0,011 0,0002

*Alle Abschnitte beziehen sich auf die Kernlänge. Es wurden noch nicht genügend Bohrungen durchgeführt, um die tatsächlichen Mächtigkeiten zu bestimmen.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Weiterentwicklung des Projekts Alotta konzentriert. Dabei handelt es sich um ein vielversprechendes Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 230 Mineralclaims umfasst, die sich über 4.723 Hektar erstrecken und 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im nicht vergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegen.

Darüber hinaus hält das Unternehmen eine 80%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander (Kolumbien) entwickelt. Das Projekt umfasst acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen regulatorischen Anforderungen der Vorschrift „National Instrument 43-101“ (Standards of Disclosure for Mineral Projects) erstellt und von Kelson Willms, P.Geo., von Archer, Cathro & Associates (1981) Limited geprüft und genehmigt. Herr Willms ist eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift „National Instrument 43-101“.

Im Namen des Board of Directors

„PJ Murphy“, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresources.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem die Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Erschließung seiner Konzessionsgebiete. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir berufen uns auf Safe-Harbor-Regelungen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Forge Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,20 % und einem Kurs von 0,237EUR auf Tradegate (20. Mai 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.