UBS stuft NVIDIA CORP auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nvidia nach Zahlen von 275 auf 280 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Timothy Arcuri rechnet laut seinem Kommentar vom Donnerstag damit, dass sich der Aktienkurs dank der Entfaltung des Themas Künstliche Intelligenz weiter hocharbeitet. Für 2027 und 2028 geht er jetzt von einer noch etwas besseren Gewinnentwicklung aus./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 09:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 191,3EUR auf Tradegate (21. Mai 2026, 14:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Timothy Arcuri

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 275

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 280,00 $ , was eine Steigerung von +26,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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