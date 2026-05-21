Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 21.05.2026

Am heutigen Handelstag musste die Rheinmetall Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,65 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,11 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Rheinmetall abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,53 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +10,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,37 %. Im Jahr 2026 gab es für Rheinmetall bisher ein Minus von -20,67 %.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +10,83 % 1 Monat -16,37 % 3 Monate -28,53 % 1 Jahr -30,47 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 21.05.2026, 14:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von Rheinmetall. Viele Diskussionen sehen den Kurs auf dem aktuellen Niveau oder weiter schwach, eine schnelle Bodenbildung wird oft bezweifelt. Fundamentale Impulse sind Aufträge (Boxer, Naval) und der hohe Backlog bei steigenden Verteidigungsausgaben; das Branchensentiment drückt. Im Vergleich zu Hensoldt bleibt Rheinmetall schwächer; eine Refinanzierung via Anleihe wird diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,58 Mrd. € wert.

EQS Voting Rights Announcement: Rheinmetall AG Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.05.2026 / 13:28 CET/CEST Dissemination of a …

Die Rheinmetall-Aktie hat nach dem massiven Abverkauf im Bereich um 1.122 € erwartungsgemäß eine Gegenbewegung von bislang rund +10% gestartet. Siehe dazu hier die damalige Einschätzung. Damit läuft die Aktie zunächst in den skizzierten Fahrplan einer technischen Erholung hinein. Doch trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt der übergeordnete Abwärtstrend weiterhin intakt. Erster Konter gelungen Nach dem […] The post Rheinmetall-Aktie +10%: Erholung läuft – doch reicht das? first appeared on sharedeals.de.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Rheinmetall von 2200 auf 1600 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auf die Frage, ob Rheinmetall "mehr wie Kodak oder mehr wie Netflix" sei, würde er mit "irgendwas dazwischen" …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,63 %. Thales notiert im Minus, mit -0,39 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,41 %. Lockheed Martin legt um +0,09 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,84 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.