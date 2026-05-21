SAP - Aktie mit schwachem Handelstag - 21.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SAP Aktie. Mit einer Performance von -2,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,17 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,29 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei SAP abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -10,75 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +11,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,50 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SAP auf -26,35 %.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,59 % 1 Monat +1,50 % 3 Monate -10,75 % 1 Jahr -41,76 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 21.05.2026, 14:48 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich aktuell alles um SAP-Kursentwicklung: Technische Signale bleiben gemischt und deuten teils auf Seitwärtsbewegung, andere sehen Aufwärtschancen Richtung 160 €. Es wird stark über Fundamentaldaten vs. Charttechnik diskutiert, ergänzt durch den Tech-/KI-Sektor-Einfluss auf SAP. Kurz: Timing, Bewertung und mittelfristige Kurschancen stehen im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 185,41 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von SAP

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,58 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,44 %. Oracle notiert im Plus, mit +0,53 %. ServiceNow verliert -1,98 % Workday (A) notiert im Minus, mit -2,94 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.