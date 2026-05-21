WDH/Aktien New York Ausblick
Leichte Kursverluste - Nvidia-Zahlen verhallen
- US-Aktien leicht im Minus wegen Nahostkonflikt
- Ölpreise schwanken weiter auf hohem Niveau und volatil
- Quartalsmix mit Nvidia leicht und Intuit stark im Minus
(technische Wiederholung)
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen zur Wochenmitte zeichnen sich an den US-Aktienmärkten am Dienstag leichte Verluste ab. Im Fokus steht weiter der Nahost-Konflikt. Die Anleger warteten darauf, ob die jüngsten Hoffnungen auf eine Verhandlungslösung auch wirklich in konkrete Fortschritte münden. Die am Markt bestehenden Unsicherheiten spiegelten sich dabei auch in schwankenden Ölpreisen wider, die weiter auf hohem Niveau liegen.
Laut US-Präsident Donald Trump sind die Verhandlungen mit dem Iran zur Beendigung des Krieges in der "Endphase". Bei den Investoren wurde dies aber mit Zurückhaltung aufgenommen. "Ich würde das gerne glauben, aber mal ehrlich: Wie oft haben wir das schon gehört?", so Win Thin, Chefvolkswirt der Bank of Nassau 1982.
Rund eine Stunde vor dem Börsenstart signalisiert der Broker IG für den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial ein leichtes Minus von 0,2 Prozent auf 49.897 Punkte. Die Indikation für den Nasdaq 100 liegt 0,4 Prozent niedriger bei 29.176 Zählern.
Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Nvidia vorbörslich zuletzt leicht um 0,1 Prozent nach. Der Halbleiterriese hatte bereits am Vortag nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt, die die Markterwartungen übertrafen. Analysten werteten die Zahlen auch vornehmlich positiv. Doch hier und da wurden auch Sorgen bezüglich der Nachhaltigkeit des Wachstums laut.
Walmart verloren nach Vorlage von Zahlen für das erste Quartal 2,7 Prozent. Der Supermarkt-Konzern hat den Umsatz gesteigert, sieht sich aber mit steigenden Treibstoffkosten konfrontiert.
Die Aktien von Intuit rutschten um 15 Prozent ab. Das Software-Unternehmen hatte ebenfalls Quartalszahlen vorgelegt, die aber hinter den Erwartungen zurückblieben. Zudem wurden Stellenstreichungen angekündigt.
Aevex stiegen um 5,6 Prozent. Der Hersteller von Drohnen hatte Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Zudem hat das Unternehmen Aufträge von der US-Luftwaffe erhalten.
Elf Beauty machten einen Sprung um 8,1 Prozent, nachdem die vorgelegten Geschäftszahlen des Kosmetikunternehmens die Erwartungen von Analysten übertroffen haben. Beim Gewinnausblick wurde indessen mehr erwartet.
Die Titel von Nebius stiegen vor der Startglocke um 8,5 Prozent. Das Technologie-Unternehmen kooperiert mit Bloom Energy , um Brennstoffzellen beim Ausbau seiner KI-Infrastruktur einzusetzen. Die Aktien von Bloom Energy zeigten sich 1,1 Prozent fester./err
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -15,82 % und einem Kurs von 278,2 auf Tradegate (21. Mai 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,60 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,66 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 284,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +39,65 %/+62,93 % bedeutet.
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ich will auch mal wieder ein kleines Update zu meinem Tun geben....
Hallo
Dividenden-Depot vonHS im April 2026
- Organon & Co. Inc.: die starke Tagesentwicklung einmal mit über +15% und später nochmal mit über +30% standen im direkten Zusammenhang mit der geplanten Übernahme durch einen indischen Pharmakonzern.
- Intel Corp.: ein massives Übertreffen des erwarteten Umsatzes und des Gewinns bei den Quartalszahlen führte zu deutlich über +20% Tagesplus und später entdeckte ich zwei Mal weitere +10% Tageszwachs, weil Apple eine TSMC‑Alternative suchte und nochmals weil Intel neue AI‑Chips ankündigte.
- Dow Inc.: Der Tagesrückgang von -10% schien mit der angekündigten Öffnung der Straße von Hormus im Iran-Krieg und sinkenden Preisen zusammen zu hängen.
- LyondellBasell Industries N.V.: die -10% Verlust resultierenden aus schwächeren Quartalszahlen.
- IBM Corp.: für die fast -10% Rückgang waren ebenfalls die Quartalszahlen mit schwächeren Umsätzen verantwortlich.
- Alexandria Real Estate Equities Inc.: Die über -10% weniger waren auch hier die Quartalszahlen, verbunden mit schächeren Analystenbewertungen.
Vielleicht gab es noch mehr solche extreme Tagesschwankungen, die mir aber vielleicht entgangen waren...?
Bei den TOP-5-Aktien[/green] kam es im Vergleich zum Vormonat im ersten Monat des zweiten Quartals 2026 zu folgenden Veränderungen bei der Jahresperformance:
Leider befinden sich noch nicht so viele Aktien der Top-Monats-Performer in meinem Depot. Bei denen hatte sich Organon & Co. Inc. im April 2026 sogar von -13,63% Jahresverlust ins Plus hoch katapultiert. Dow Inc. und Equinor ASA gaben ab, hielten sich aber dennoch in den TOP 5, während LyondellBasell Industries N.V. mit +71,78% auf Platz 6 (2.) zurückfiel. Für Petroleo Brasileiro SA reichte selbst eine Verbesserung auf +63,36% Jahresplus nur noch für Platz 8 (5.).
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2026 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.