Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nur wenig verändert. Die Hilfsanträge gingen um 3.000 auf 209.000 zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten das in etwa erwartet.

Der Wert für die Vorwoche wurde geringfügig um 1.000 auf 212.000 nach oben revidiert. Die Hilfsanträge bleiben damit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.