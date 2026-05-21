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    MeVis AG: Halbjahresergebnis & EUR/USD-Prognose 2025/26 – Alles Wichtige auf einen Blick

    MeVis Medical Solutions AG steht vor einem herausfordernden Halbjahr: Umsatz und EBIT sinken spürbar, die Prognose für 2025/2026 wird wegen schwächerer Nachfrage nach unten korrigiert.

    MeVis AG: Halbjahresergebnis & EUR/USD-Prognose 2025/26 – Alles Wichtige auf einen Blick
    Foto: 518331998
    • MeVis Medical Solutions AG meldet Halbjahresergebnis für das Geschäftsjahr 2025/2026 (Berichtszeitraum 01.10.2025–31.03.2026); Mitteilung veröffentlicht am 21.05.2026.
    • Umsatzerlöse im 1. Halbjahr: T€ 7.861 (Vorjahr: T€ 8.438) – Rückgang gegenüber dem Vorjahr.
    • EBIT sank deutlich von T€ 1.853 auf T€ 160, hauptsächlich wegen geringerer Umsätze und gestiegener Personalaufwendungen durch die Einbeziehung des ehemaligen Joint Ventures MeVis Breast Care.
    • Prognose für Gesamtjahr 2025/2026 gesenkt: erwarteter Umsatz nun € 16,5–17,0 Mio. (zuvor € 17,5–18,0 Mio.).
    • EBIT‑Prognose für 2025/2026 angepasst auf € 0,5–1,0 Mio. (zuvor € 1,0–1,5 Mio.), bei Annahme eines Wechselkurses von 1,16 USD/EUR.
    • Begründung der Anpassung: gedämpfte Nachfrage im Mammographiebereich beim Kunden Hologic und verzögerte Umsetzung des Lungenkrebs‑Screenings in Deutschland.

    Der Kurs von EUR/USD lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,16050USD und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,17 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,15955USD das entspricht einem Minus von -0,08 % seit der Veröffentlichung.


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