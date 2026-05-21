Europa-Aktien vor dem Kipppunkt: BofA sieht Momentum-Crash-Risiko

Belastend wirkten neue Konjunkturdaten. In Frankreich schrumpfte die Privatwirtschaft im Mai so stark wie seit mehr als fünf Jahren nicht mehr. Auch in Deutschland ging die Wirtschaftsaktivität im privaten Sektor den zweiten Monat in Folge zurück.

Europäische Aktien haben am Donnerstag nach ihrer jüngsten Rallye kaum verändert notiert. Anleger warteten auf neue Signale aus den Friedensgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Gleichzeitig blieb der Ölpreis über 100 US-Dollar je Barrel. Auch der Deutsche Aktienindex und der französische Leitindex lassen Federn. Auf Branchenebene gaben Banken leicht nach. Öl- und Bergbauwerte standen ebenfalls unter Druck.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Ipek Ozkardeskaya von Swissquote sieht die Stimmung weiter von geopolitischen Risiken gebremst. Der Optimismus rund um künstliche Intelligenz reiche in Europa nicht aus, um die Anleger vollständig zu überzeugen. Investoren achteten stärker auf Renditen und Finanzierungskosten.

EZB im Fokus

Reuters zufolge gilt eine Zinserhöhung im Juni inzwischen als nahezu beschlossen. Bei weiteren Schritten dürfte sich die Europäische Zentralbank aber zurückhaltend zeigen. Die Geldmärkte preisen derzeit mehr als zwei Zinserhöhungen bis Jahresende ein.

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Zusätzliche Vorsicht kommt von der Bank of America. Ihr European Momentum Conviction Indicator fiel auf 17 Punkte und damit deutlich unter die kritische Schwelle von 30. Nach Einschätzung der Bank deutet das auf ein erhöhtes Risiko für einen Momentum-Einbruch europäischer Aktien in den kommenden vier bis acht Monaten hin.

Die Zurückhaltung zeigt sich bereits in den Kapitalflüssen. Europa-fokussierte Aktienfonds verzeichneten in der vergangenen Woche Abflüsse von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Es war laut Bank of America bereits die fünfte Woche in Folge mit Mittelabflüssen. Neil Birrell von Premier Miton Investors warnte gegenüber CNBC, die jüngsten Turbulenzen am Anleihemarkt könnten früher oder später auf Aktien übergreifen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



