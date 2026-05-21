Ralph Lauren Registered (A) Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 21.05.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Ralph Lauren Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +12,73 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,94 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ralph Lauren Registered (A) Aktie. Nach einem Plus von +1,94 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 319,75€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Ralph Lauren (A) ist ein US-Premium-Modekonzern mit Fokus auf Bekleidung, Accessoires, Heimtextilien und Parfüms. Kernmarken: Ralph Lauren, Polo, Lauren. Starke Präsenz im gehobenen Lifestyle-Segment, omnikanaler Vertrieb. Wichtige Konkurrenten: PVH (Tommy Hilfiger), Capri (Michael Kors), Burberry, Hugo Boss. USP: ikonischer Preppy-/Polo-Look, starke Markenidentität und Storytelling.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Ralph Lauren Registered (A) Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -13,45 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ralph Lauren Registered (A) Aktie damit um +13,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,40 % verloren.

Während Ralph Lauren Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,44 %.

Ralph Lauren Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +13,02 % 1 Monat -13,39 % 3 Monate -13,45 % 1 Jahr +16,14 %

Informationen zur Ralph Lauren Registered (A) Aktie

Stand: 21.05.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 39 Mio. Ralph Lauren Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 12,20 Mrd.EUR € wert.

Ralph Lauren Corporation (NYSE:RL), a global leader in the design, marketing, and distribution of luxury lifestyle products, today reported earnings per diluted share of $2.45 on a reported basis and $2.80 on an adjusted basis, excluding …

So schlagen sich die Wettbewerber von Ralph Lauren Registered (A)

Hermes International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,91 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -0,29 %. Kering notiert im Minus, mit -1,95 %. Moncler verliert -1,13 %

Ralph Lauren Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ralph Lauren Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ralph Lauren Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.