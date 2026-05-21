Deutsche Börse-News
"Für Tech-Werte fast nur Optimisten" Zertifikate
- US-Techs dominieren Umsatz im Zertifikatehandel
- KI treibt Zertifikatehandel stärker als Konflikte
- Öl bleibt Thema, DAX und Discountzertifikate gefragt
FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Alphabet, Nvidia, Micron Technology - US-Technologiewerte dominieren die Umsatz-Rankings im Zertifikatehandel. Auch Öl ist immer noch Thema.
21. Mai 2026. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die KI-Begeisterung schlägt sich auch im Zertifikatehandel nieder, stärker als Nahostkonflikt und Energiepreiskrise. Bei der ICF Bank geht es ganz viel um Tech-Werte, wie Markus Königer berichtet. "Es wird auf alles gesetzt, was mit KI zu tun hat." Das sieht auch Simon Görich von der Baader Bank so: "Tech-Werte im allgemeinen und KI im Speziellen stehen besonders im Anlegerinteresse?, erklärt er.
Laut Julius Weiß von der HSBC hat außerdem die Quartalsberichtssaison für Interesse an Einzelwerten gesorgt. "Öl ist immer noch im Fokus, aber weniger als noch im März oder April", ergänzt er. Insgesamt sieht er hohe Umsätze. "Die vergangenen Wochen waren knapp die aktivsten im Jahresverlauf." Top-Basiswerte bei der HSBC waren Nasdaq, DAX und Gold sowie die Einzelwerte Micron Technology, Rheinmetall, AMD, Rechenzentrenbetreiber IREN und Nvidia. Meistgehandelte Basisprodukte bei der ICF Bank in den vergangenen vier Wochen waren DAX, Nasdaq, Öl, Rheinmetall und Alphabet.
Meist Tech-Werte - oder Rheinmetall
"Auffällig ist, dass auf den ersten 20 Plätzen der umsatzstärksten Produkte nur bullishe Zertifikate auf Tech-Werte stehen, oft auf Alphabet, Micron, TSMC, AMD und Nvidia", bemerkt Königer. Beispiele: Call-Optionsscheine auf Micron (DE000HM44ZE2), TSMC (DE000HT8UMR9) und Alphabet (DE000HT9R5U8). Bei der HSBC ist unter den Open-End-Knock-Outs ein Call auf Nvidia (DE000HM5HM23) besonders umsatzstark, mit Hebel bei rund 7 und Basispreis/Barriere bei derzeit 193,91 US-Dollar.
Sehr viel um geht bei der ICF auch in Zertifikaten auf Rheinmetall - mit fast ausschließlich bullishen Positionierungen. Dabei schwächelt die Aktie seit einigen Monaten und ist von über 1.900 Euro im Januar auf 1.240 Euro gefallen. Offenbar halten das viele für nicht gerechtfertigt und kaufen Faktor-Long-Optionsscheine mit sechser Hebel (DE000PJ6RHM2) oder Open-End-Knock-Out-Calls (DE000PK8YKD4). Außer Rheinmetall spielen auch andere deutsche Aktien eine Rolle, etwa Siemens Energy, SAP und Infineon, wie Königer ergänzt.
Discount-Zertifikate auf deutsche Aktien
Weiß zufolge sind auch Discount-Zertifikate gefragt, etwa auf Münchener Rück, Siemens oder SAP. Umsatzstärkstes Produkt: ein Discounter auf SAP (DE000HS7LYD6) mit Cap bei 140 Euro, Laufzeit bis Juni 2026 und maximaler Rendite von 19 Prozent im Jahr. Außerdem gefragt: Capped-Bonus-Zertifikate, etwa auf Rheinmetall, Infineon oder Renk.
DAX und Öl: Ohne klare Richtung
Beliebtestes Underlying bei der ICF ist allerdings - wie immer - der DAX. Unter den wichtigsten Produkten finden sich bearishe und bullishe. Hohe Umsätze gibt es etwa in einem Open-End-X-Turbo-Call auf den deutschen Leitindex (DE000HM4DYB0) und einem Put-Optionsschein (DE000HT81X96>). Auch beim Nasdaq gibt es Positionierungen in beide Richtungen.
Außerdem weiter Thema ist Öl. Der Preis liegt aktuell bei 105 US-Dollar für Brent und 98 US-Dollar für WTI, nach 70 und 65 US-Dollar vor dem Iran-Krieg. Die ICF-Kundschaft positioniert sich in beide Richtungen, mal mit einem Open-End-Knock-Out-Put auf Brent (DE000HM3E210), mal mit einem Faktor-Long-Optionsschein auf WTI (DE000PD4WTL0).
Von Anna-Maria Borse, 21. Mai 2026, Deutsche Börse AG
(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)
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@ Nutzer 156: Merkst du eigentlich, dass du hier, aber auch im Silberforum, nur Spam hinterlässt? Langsam solltest auch du merken, dass niemand deine dümmlich, naiven Fragen beantworten kann oder will. Oder willst du nur provozieren... oder bist du ein BOT? Würde zu den immer wiederkehrenden, gleichen und blöden Fragen passen.
Hi, kurze Zusammenfassung meines Austauschs mit ChatGPT:
USA-Schulden, Realzinsen, Dollar als Waffe und Goldpreis
Die alte Formel „positive Realzinsen sind schlecht für Gold“ stimmt kurzfristig noch, erklärt aber nicht mehr das ganze Bild.
Heute wirkt eine größere Kette:
Hohe US-Schulden + positive Realzinsen + Dollar als geopolitische Waffe + BRICS-Ausweichsysteme + Zentralbank-Goldkäufe = strukturell goldfreundliches Umfeld.
Der Dollar wird nicht morgen kollabieren. Wahrscheinlicher ist ein langsamer Vertrauensverlust bei gleichzeitiger Dollar-Dominanz.
1. Der Grundkonflikt
Die USA brauchen Käufer für immer mehr Schulden. Dafür müssen US-Staatsanleihen attraktiv bleiben. Das spricht für positive Realzinsen.
Aber genau diese positiven Realzinsen machen die US-Schulden immer teurer.
Der Dollar braucht positive Realzinsen.
Der US-Staat kann dauerhaft hohe positive Realzinsen kaum tragen.
Daraus entsteht der Druck, Schulden langfristig real zu entwerten – über Inflation, niedrigere Realzinsen oder finanzielle Repression.
2. Dollar als Waffe
Seit Sanktionen, eingefrorenen Reserven und politischer Nutzung des Dollar-Systems sehen viele Länder US-Staatsanleihen anders.
Sie sind nicht nur liquide und sicher, sondern im Konfliktfall auch angreifbar.
Für China, Russland, Iran und Teile des Globalen Südens lautet die Frage:
Kann dieses Vermögen im Ernstfall blockiert oder politisch gegen uns verwendet werden?
Das stärkt Gold. Zentralbanken kaufen Gold nicht nur wegen Rendite, sondern wegen Souveränität und Sanktionsschutz.
3. BRICS: Kein fertiger Goldstandard, aber Ausweichrouten
BRICS ersetzt den Dollar nicht über Nacht. Aber es entstehen Alternativen:
- Handel in lokalen Währungen,
- eigene Zahlungswege,
- digitale Zentralbankwährungen,
- Gold und Rohstoffe als Vertrauensanker,
- weniger Zwang, Überschüsse in Dollar und US-Staatsanleihen zu parken.
Das ist kein fertiges neues Weltgeld, aber ein schleichender Angriff auf das Dollar-Monopol.
4. China und US-Staatsanleihen
China kann taktisch wieder mehr US-Staatsanleihen kaufen. Aber strategisch ist eine Rückkehr zum alten Modell unwahrscheinlich.
Warum sollte China dauerhaft riesige Forderungen gegen den geopolitischen Hauptgegner aufbauen, wenn diese im Konfliktfall eingefroren oder blockiert werden könnten?
Wahrscheinlicher ist:
- Dollar-Liquidität behalten,
- US-Anleihen nicht panisch verkaufen,
- Goldreserven erhöhen,
- lokale Währungen nutzen,
- eigene Zahlungswege ausbauen.
5. Wahrscheinlichste Pfade
Basispfad: Der Dollar bleibt Nr. 1, verliert aber Vertrauen.
Das ist goldfreundlich.
Zinspfade: Hohe positive Realzinsen können Gold kurzfristig drücken, verschärfen aber die US-Schuldenlast.
Langfristig steigt der Druck zu niedrigeren Realzinsen.
Finanzielle Repression: Wahrscheinlichster mittelfristiger Ausweg. Inflation wird eher toleriert, Realzinsen werden gedrückt, Schulden real entwertet.
Sehr goldfreundlich.
BRICS-Ausweichsystem: Kein perfekter Dollarersatz, aber genug, um den Dollar-Zwang zu reduzieren.
Langfristig goldfreundlich.
Gegenargument: Starkes US-Wachstum durch KI/Produktivität könnte die Schuldenlage entschärfen. Dann wäre Gold weniger explosiv, aber weiter unterstützt.
6. Prognose
1 Jahr
Dollar bleibt stark, Realzinsen positiv, Gold volatil.
Goldbereich: 4.200–6.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 4.700–5.600 $
2 Jahre
US-Schulden- und Zinsproblem wird sichtbarer. BRICS-Zahlungswege werden praktischer. Zentralbank-Goldkäufe bleiben wichtig.
Goldbereich: 5.000–7.500 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 5.800–7.000 $
5 Jahre
Wahrscheinlich entsteht keine Dollar-Ablösung, sondern ein paralleles System:
- Dollar bleibt wichtig,
- aber weniger monopolartig,
- mehr Gold in Zentralbankbilanzen,
- mehr lokale Zahlungswege,
- weniger automatische Nachfrage nach US-Staatsanleihen.
Goldbereich: 6.500–11.000 $
Wahrscheinlicher Kernbereich: 7.500–9.500 $
Krisenpfad: 10.000 $+
Wachstums-/KI-Rettungspfad: 5.000–7.000 $
Fazit
Der wahrscheinlichste Pfad ist:
Kein plötzlicher Dollar-Tod.
Kein sofortiger BRICS-Goldstandard.
Sondern langsame Entwertung des Dollar-Monopols.
Das ist strukturell goldfreundlich.
Gold steigt in diesem Szenario nicht nur wegen Inflation, sondern weil Vertrauen in die politische Neutralität und reale Werthaltigkeit von Staatsanleihen sinkt.