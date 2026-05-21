"Für Tech-Werte fast nur Optimisten" Zertifikate

21. Mai 2026. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die KI-Begeisterung schlägt sich auch im Zertifikatehandel nieder, stärker als Nahostkonflikt und Energiepreiskrise. Bei der ICF Bank geht es ganz viel um Tech-Werte, wie Markus Königer berichtet. "Es wird auf alles gesetzt, was mit KI zu tun hat." Das sieht auch Simon Görich von der Baader Bank so: "Tech-Werte im allgemeinen und KI im Speziellen stehen besonders im Anlegerinteresse?, erklärt er.

FRANKFURT (DEUTSCHE-BOERSE AG) - Alphabet, Nvidia, Micron Technology - US-Technologiewerte dominieren die Umsatz-Rankings im Zertifikatehandel. Auch Öl ist immer noch Thema.

Laut Julius Weiß von der HSBC hat außerdem die Quartalsberichtssaison für Interesse an Einzelwerten gesorgt. "Öl ist immer noch im Fokus, aber weniger als noch im März oder April", ergänzt er. Insgesamt sieht er hohe Umsätze. "Die vergangenen Wochen waren knapp die aktivsten im Jahresverlauf." Top-Basiswerte bei der HSBC waren Nasdaq, DAX und Gold sowie die Einzelwerte Micron Technology, Rheinmetall, AMD, Rechenzentrenbetreiber IREN und Nvidia. Meistgehandelte Basisprodukte bei der ICF Bank in den vergangenen vier Wochen waren DAX, Nasdaq, Öl, Rheinmetall und Alphabet.

Meist Tech-Werte - oder Rheinmetall



"Auffällig ist, dass auf den ersten 20 Plätzen der umsatzstärksten Produkte nur bullishe Zertifikate auf Tech-Werte stehen, oft auf Alphabet, Micron, TSMC, AMD und Nvidia", bemerkt Königer. Beispiele: Call-Optionsscheine auf Micron (DE000HM44ZE2), TSMC (DE000HT8UMR9) und Alphabet (DE000HT9R5U8). Bei der HSBC ist unter den Open-End-Knock-Outs ein Call auf Nvidia (DE000HM5HM23) besonders umsatzstark, mit Hebel bei rund 7 und Basispreis/Barriere bei derzeit 193,91 US-Dollar.

Sehr viel um geht bei der ICF auch in Zertifikaten auf Rheinmetall - mit fast ausschließlich bullishen Positionierungen. Dabei schwächelt die Aktie seit einigen Monaten und ist von über 1.900 Euro im Januar auf 1.240 Euro gefallen. Offenbar halten das viele für nicht gerechtfertigt und kaufen Faktor-Long-Optionsscheine mit sechser Hebel (DE000PJ6RHM2) oder Open-End-Knock-Out-Calls (DE000PK8YKD4). Außer Rheinmetall spielen auch andere deutsche Aktien eine Rolle, etwa Siemens Energy, SAP und Infineon, wie Königer ergänzt.

Discount-Zertifikate auf deutsche Aktien



Weiß zufolge sind auch Discount-Zertifikate gefragt, etwa auf Münchener Rück, Siemens oder SAP. Umsatzstärkstes Produkt: ein Discounter auf SAP (DE000HS7LYD6) mit Cap bei 140 Euro, Laufzeit bis Juni 2026 und maximaler Rendite von 19 Prozent im Jahr. Außerdem gefragt: Capped-Bonus-Zertifikate, etwa auf Rheinmetall, Infineon oder Renk.

DAX und Öl: Ohne klare Richtung



Beliebtestes Underlying bei der ICF ist allerdings - wie immer - der DAX. Unter den wichtigsten Produkten finden sich bearishe und bullishe. Hohe Umsätze gibt es etwa in einem Open-End-X-Turbo-Call auf den deutschen Leitindex (DE000HM4DYB0) und einem Put-Optionsschein (DE000HT81X96>). Auch beim Nasdaq gibt es Positionierungen in beide Richtungen.

Außerdem weiter Thema ist Öl. Der Preis liegt aktuell bei 105 US-Dollar für Brent und 98 US-Dollar für WTI, nach 70 und 65 US-Dollar vor dem Iran-Krieg. Die ICF-Kundschaft positioniert sich in beide Richtungen, mal mit einem Open-End-Knock-Out-Put auf Brent (DE000HM3E210), mal mit einem Faktor-Long-Optionsschein auf WTI (DE000PD4WTL0).

Von Anna-Maria Borse, 21. Mai 2026, Deutsche Börse AG

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Deutsche Börse AG verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)



