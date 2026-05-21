Prozess gegen Deutsche-Welle-Reporter in Ankara begonnen

ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei hat der Prozess gegen den Deutsche-Welle-Reporter (DW) Alican Uludag begonnen. Laut der Anklageschrift werden ihm Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vorgeworfen. Uludag sitzt in Istanbul in Untersuchungshaft und nimmt per Videoübertragung am Prozess teil. Der Prozess findet in Ankara statt.

Der Angeklagte weist die Vorwürfe von sich. Vor Prozessbeginn erklärte er gegenüber der Türkischen Journalistengesellschaft TGC: "Ich glaube, dass die Mehrheit der Justizbeamten im Land Bedenken hinsichtlich der in letzter Zeit politisierten Verfahren hat und diese nicht gutheißt. Als Justizreporter werde ich weiterhin der Wahrheit nachgehen."