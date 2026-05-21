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    Prozess gegen Deutsche-Welle-Reporter in Ankara begonnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess gegen DW-Reporter in Ankara begonnen
    • Uludag in Untersuchungshaft, bestreitet die Vorwürfe
    • Prozess signalisiert Druck und fördert Selbstzensur
    Prozess gegen Deutsche-Welle-Reporter in Ankara begonnen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    ANKARA (dpa-AFX) - In der Türkei hat der Prozess gegen den Deutsche-Welle-Reporter (DW) Alican Uludag begonnen. Laut der Anklageschrift werden ihm Präsidentenbeleidigung, Verbreitung irreführender Informationen und die Herabwürdigung der Türkei in wiederholten Fällen vorgeworfen. Uludag sitzt in Istanbul in Untersuchungshaft und nimmt per Videoübertragung am Prozess teil. Der Prozess findet in Ankara statt.

    Der Angeklagte weist die Vorwürfe von sich. Vor Prozessbeginn erklärte er gegenüber der Türkischen Journalistengesellschaft TGC: "Ich glaube, dass die Mehrheit der Justizbeamten im Land Bedenken hinsichtlich der in letzter Zeit politisierten Verfahren hat und diese nicht gutheißt. Als Justizreporter werde ich weiterhin der Wahrheit nachgehen."

    Uludag sagte der Journalistengesellschaft TGC außerdem, die Erfahrung der Haft werde einen Beitrag zu seiner Arbeit als Journalist leisten. "Für meine Tätigkeit als Justizreporter ist es sehr wichtig, die Psyche der Menschen im Gefängnis zu verstehen und die dortigen Abläufe zu kennen."

    Ein Klima der Angst

    Veysel Ok von der türkischen Anwaltsvereinigung MLSA kritisiert den Prozess gegen den DW-Reporter. Es solle damit auch eine Botschaft an ausländische Medienorganisationen gesendet werden, die laute: "Wir können den Druck, den wir auf türkische Journalisten ausüben, auch auf euch ausüben." Diese Bedrohung erzeuge ein Klima der Angst, das Journalisten in die Selbstzensur treibe, sagte er den Deutschen Presse-Agentur./shu/DP/men






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