Karbon-X baut seine Präsenz auf dem globalen Markt für Energy Attribute Certificates angesichts der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien aus

Das Unternehmen unterstützt die Beschaffung erneuerbarer Energien, die Beschaffung von Zertifikaten und die Abwicklung von Transaktionen auf internationalen EAC-Märkten, einschließlich RECs, I-RECs und Herkunftsnachweisen

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. Mai 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der auf globalen Umweltmärkten tätig ist, hob heute seine wachsende Rolle auf den internationalen Märkten für Energy Attribute Certificates („EACs“) hervor und unterstützt die Beschaffung von Zertifikaten für erneuerbare Energien, die Koordinierung von Registern sowie die Abwicklung von Transaktionen in globalen Umweltrohstoffsystemen.

Da Unternehmen, Versorgungsunternehmen und Institutionen ihre Strategien zur Beschaffung von Strom aus erneuerbaren Energien sowie marktbasierte Initiativen zur Emissionsreduzierung weiter vorantreiben, ist die Nachfrage nach glaubwürdigen und rückverfolgbaren Instrumenten für erneuerbare Energien sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen Umweltmärkten weiter gestiegen.

Organisationen, die in mehreren Jurisdiktionen tätig sind, sehen sich zunehmend mit fragmentierten Zertifikatssystemen, sich weiterentwickelnden Offenlegungspflichten und regionalen Registrierungsrahmen konfrontiert, die mit der Berichterstattung über Scope-2-Emissionen und Angaben zu Strom aus erneuerbaren Energien verbunden sind.

EACs sind handelbare Umweltinstrumente, die bescheinigen, dass eine Megawattstunde (MWh) Strom aus einer erneuerbaren Quelle erzeugt wurde. EAC-Märkte sind in verschiedenen internationalen Rahmenwerken vertreten, darunter Zertifikate für erneuerbare Energien („RECs“) in Nordamerika, Herkunftsnachweise („GoOs“) in Europa, internationale RECs („I-RECs“) in Schwellenländern sowie weitere länderspezifische Zertifikatssysteme.

Karbon-X ist auf den globalen EAC-Märkten als Beschaffungs- und Vermittlungspartner tätig und verbindet das Angebot an erneuerbarer Energie mit der wachsenden internationalen Nachfrage nach verifizierten Instrumenten für erneuerbaren Strom. Durch die Beteiligung sowohl auf der Käufer- als auch auf der Verkäuferseite der EAC-Märkte unterstützt Karbon-X Beschaffungs- und Transaktionsaktivitäten für Unternehmen, Käufer, Verkäufer, Energieversorger, Entwickler und Akteure des Umweltmarktes, die sich in einem zunehmend komplexen Umfeld von Anforderungen an die Beschaffung erneuerbarer Energie bewegen.